嘉義檢警攜手宣導「反性別暴力暨反詐騙」 　營造友善新住民環境　

▲▼ 嘉義市政府警察局結合嘉義地方檢察署辦理「新住民反性別暴力防治研習暨反詐騙宣導」 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市是友善的多元文化城市，為迎接來自世界各國移民朋友的加入，嘉義市政府警察局致力營造友善安全的移民環境，就人身安全保護重點工作，於本(7)日上午舉辦「新住民反性別暴力防治課程研習」活動，並特別結合臺灣嘉義地方檢察署共同辦理反詐騙宣導，邀集嘉義地區分別來自越南、印尼、柬埔寨、泰國及中國等新住民朋友們踴躍參加，學員熱情參與努力學習的精神相當令人敬佩。

警察局局長沈炳信表示，新住民朋友離開原鄉來到臺灣，不管在語言、生活習慣上都需要重新適應，而法律規定的不同更可能造成各方面的困擾。一旦被害，恐因不知法令導致權益受損，尤其是面對如家庭暴力、性侵害、性騷擾等性別暴力或遭詐騙時，多數的被害發生在家中或隱密處所，如果不懂法律，更易陷入求助無門的困境，因此協助新住民朋友們認識我國性別暴力及詐騙相關法律規定，以提升人身安全自我保護能力，是一項值得關注的議題。

本次研習活動，特別邀請具有多年實務經驗之現任臺灣嘉義地方檢察署主任檢察官謝雯璣主講，其以深入淺出的實例分享婦幼保護主題及詐騙實務案例，讓新住民朋友們更加認識我國性別暴力防治等法制實作狀況，並針對詐騙手法層出不窮，揭示詐騙集團常用的手法與伎倆，提升新住民朋友們對詐騙的認知及防範意識，現場參與之新住民朋友們皆感到獲益良多。

透過本次研習，新住民朋友們將婦幼人身安全法律及反詐概念帶入家庭及社區，幫助更多的人，發現被害即可協助通報，社會中的每個人都是防護網的關鍵，新住民也可以是保護他人的生力軍，讓我們共同打造「全齡共享、世代宜居」的幸福安全城市，「新永續．出發！」，婦幼安全我+1！