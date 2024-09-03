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嘉義市酒駕死傷人數連3年增加　議員質疑　警方說話了　

▲桃園市吳姓男子今年1月間酒駕被桃園警方查獲，因酒測值超標，車輛被警方代為保管，吳男卻於同日清晨到停車場，逕自發動被保管轎車離去。（示意圖／達志影像）

▲▼ 嘉義市議員王浩檢討酒駕率升高 。（示意圖／達志影像）

記者翁伊森／嘉義報導

審計部嘉義市審計室近日發布「112年度嘉義市總決算審核報告」，報告中指出：嘉義市酒駕交通事故數逐年遞增，由109年的75件增至112年之128件，增加70.67%，相較全國平均下降趨勢，不減反增，且112年度酒駕肇事死傷人數為近年最高。對此，警方表示，將強化執法宣導作為，有效降低酒駕肇事發生。

▲▼ 嘉義市議員王浩檢討酒駕率升高 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義市議員王浩檢討酒駕率升高 。（圖／嘉義市議員王浩服務處提供）

嘉義市議員王浩3日於議會臨時會階段提到，全國酒駕肇事死傷四年來下降1千多件，嘉義市卻增加，去年更創新高!尤其審核報告還提到，市府公務人員還酒駕，觀感實在很不好。

▲▼ 嘉義市議員王浩檢討酒駕率升高 。（圖／記者翁伊森翻攝）

王浩進一步指出：幾個月前，一位在林森東路抱孫散步的長輩，就因為酒駕肇事者失控衝撞，造成骨折腦出血；據報載，5月份在民生南路更有一位67歲的長輩，遭到疑似酒駕肇逃者撞飛倒地身亡等案件，如此種種飛來橫禍，消息一出群情激憤，甚至有市民表示，該死的沒死，不該死(傷)的卻死(傷)了！

王浩表示，酒駕肇事零容忍一項是他的積極主張，除了警察局既有的執行作為之外，市府更應積極讓醫療體系介入、酒癮戒治、特定場所放置酒測器供自行檢測、推廣代駕制度、車輛酒精鎖（Alcohol Interlock）…等等，他並舉台北市案例表示，市政府與檢方合作，使酒駕累犯者到殯儀館服社會勞動：「醉後的一課」，清洗殯儀館「公共區域」、「家屬休息空間」，讓酒駕再犯率降低。以及部分公部門與醫療院所組成專業醫療團隊，矯正酒癮(藥癮)的問題。

警方表示，鑑於本市自109年起酒後肇事發生75件，迄112年發生128件，顯有逐年上升趨勢，分析主要係因疫情解封後，民眾報復性旅遊及飲宴大幅增加，加上口罩政策，員警在執法上尚難判斷行車駕駛有酒容及明顯酒味，取締難度增加，致肇事件數增加，取締減少。

為有效落實防制酒後駕車行為，本局113年全面強化執法與宣導最為，113年至8月24日止取締酒後駕車件數452件，較112年同期取締414件，增加38件；另113年1至7月酒駕事故造成死亡1人，較112年同期死亡3人，減少2人；酒後駕車肇事造成受傷76人，亦較112年同期發生92人，減少16人。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 
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