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社會 社會焦點 保障人權

海巡重大疏失！　登艇找「朱國榮」27分鐘仍跑了

記者黃翊婷／綜合報導

有「殯葬大亨」之稱的國寶集團總裁朱國榮，去年棄保潛逃海外，目前下落不明。監察院日前發布糾正案文，內容提到，朱國榮利用海葵颱風來襲期間，躲在船艙內逃亡出境，海巡署人員曾登上遊艇檢查27分鐘，卻沒有詳細檢查儲藏室空間等區域，導致朱國榮逃離出境，顯然在執法上有重大疏失。

▲▼國寶集團總裁朱國榮。（圖／記者吳銘峯攝）

▲朱國榮棄保潛逃。（資料照／記者吳銘峯攝）

朱國榮因涉犯龍邦公司、台灣人壽炒股案，被法院判刑24年，加上還有4案仍在審理中，因而受到限制出境、出海，然而，他去年9月7日前往住處轄區派出所完成例行報到之後，竟在「超跑達人」周哲男等人的幫助下，從台南安平港搭乘由鍾姓船長父子3人駕駛的遊艇，潛逃至菲律賓，至今下落不明。

監察院委員葉宜津、浦忠成、賴鼎銘認為，朱國榮當時利用海葵颱風來襲期間，戶外監視器影像不清，躲在船艙內逃亡出境，海巡署人員雖然曾登上遊艇檢查27分鐘，卻沒有詳細檢查儲藏室、食物儲藏室、廚房、冷凍櫃、船員室、駕駛艙、機艙、水櫃、油櫃等足以躲藏的空間，導致朱國榮逃離出境，顯然在執法上有重大疏失，因此依法提案糾正。

海巡署也自承確有疏失，並說明原因，朱國榮在2019年受到境管，時隔4年才潛逃出境，海巡署未能在第一時間接獲警察機關通知朱國榮未依規定報到潛逃，所以未能同步啟動防逃機制，為本案實難查處的主因。

3名監委總結表示，海巡署應檢討是否需要利用科技設備監控，加強執法效能，例如在出港船舶安檢管制登船檢查時，使用紅外線熱影像，或是在「目視航行」檢查時，在領海大量使用無人機監控，防止有心人士非法入出國，維護台灣地區海域及海岸安全。

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