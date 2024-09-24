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台東小米粽「首位中毒病發」卻未通報　重症家屬不忍了

▲蝸牛小米粽內容物。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲蝸牛小米粽。（圖／記者楊漢聲翻攝）

文／中央社

台東農藥中毒3死9傷案，重症案家屬希望台東縣長饒慶鈴幫忙釐清，為何首名發病時未發現是中毒。當時醫生表示，家屬否認食物中毒。台東地檢署今天表示，目前持續偵辦中。

台東南迴線金峰鄉18日發生疑似農藥中毒案，導致3人死亡，6人住進加護病房，目前尚有2人在加護病房插管治療。

饒慶鈴昨天在臉書貼文表示，她前往醫院探望中毒案患者，包括住在加護病房的患者都持續往好的方向發展，感謝上天眷顧。但確認驗出農藥「有機磷」托福松的小米卻還在混沌未明的階段。

這段時間首名中毒的83歲曾姓阿嬤家屬、及後續中毒家屬、當地村長、派出所及村民對此事均避談。昨晚1名重症病患家屬打破沉默，在饒慶鈴的貼文下方留言。

這名家屬表示，「縣長要查清楚，更要查第一個中毒者為何沒發現也沒通報，如果有了通報一切就沒有下一個中毒者了，是否給個說明，我是重症家屬」。饒慶鈴未回應，縣府表示，饒慶鈴23日已率團前往義大利。

當天清晨負責處理的台東馬偕醫院偕醫院急診室主任劉恩睿，當時接受媒體聯訪表示，首名患者到醫院前已經沒有生命跡象，因此沒辦法做進一步化驗。當時問家屬是否可能是食物中毒或吃到不當食物，家屬說吃了田螺、小米、芋頭，不可能是食物中毒，因病人年紀也很大，懷疑是否其他病痛引起，因此遺體交由家屬帶回，報請檢警相驗。

劉恩睿說，後來陸續有病患送到醫院，症狀相同全身發抖、冒汗，開始失去意識，插管時口鼻物分泌物很多最後呼吸衰竭。他們都吃了相同食物，才高度懷疑並且朝中毒方式處裡。

對於家屬的質疑，以及是否有被告、案件進展。台東地檢署主任檢察官陳妍萩表示，目前專案小組仍持續釐清、偵辦中。

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