漁民捕獲龍宮貝遭王浩宇檢舉　宜蘭縣府：若離岸逾3海浬就合法

▲船長林天明捕獲的龍宮貝。（圖／林天明提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭頭城大溪林姓船長日前在龜山島外海進行底棲拖網作業時，在深度約120至200米的海域中捕獲活化石龍宮翁戎螺（俗稱龍宮貝），民進黨前議員王浩宇質疑，貝類屬於底棲生物，已經檢舉漁民「疑似使用底拖網」，希望檢調徹查是否違法捕魚。宜蘭縣政府表示，接獲檢舉後將請船長說明，若是在離岸超過3海浬外捕獲獲，就沒有違法。

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針對民進黨前議員王浩宇質疑宜蘭捕獲龍宮貝的漁民「疑似使用底拖網」，希望檢調徹查，是否違法捕魚。宜蘭縣海洋所長林信宏表示，漁業署自1977年起，公告禁止拖網漁船不得於3海浬內作業； 50噸以上之拖網漁船不得進入距岸12浬作業，縣府已積極配合中央政策，輔導拖網漁船轉型，減少拖捕對海床造成破壞。據了解，林姓漁民的船隻沒有超過50噸，只要離岸超過3海浬就沒有違法。

而龍宮貝最後是被林姓船長賣給出價12萬元的游姓買家，因為對方要求將龍宮貝帶回原海域放生。今（24）日凌晨4、5點左右，林姓漁民按照約定開船出海，錄影紀錄放生過程，只見船員拿起放在桶子的龍宮貝，並在指示下放進海裡，順利回歸大海。

龍宮翁戎螺俗稱龍宮貝，平時活動在200到600公尺深的海底，因出現於距今約5億7000萬年至4億9000萬年前寒武紀古生代，比恐龍出現時期更早，又有「活化石」之稱，特徵是殼口有一條細長的裂縫，圓錐形的貝殼猶如宮殿，上面有火焰般的紅色斑紋。