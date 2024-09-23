宜蘭漁民「龍宮貝」16萬元賣了！　好心買家要求原海域放生

▲林姓漁民在宜蘭龜山島外海捕獲號稱價值百萬的「龍宮翁戎螺」。（圖／林姓船長提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

頭城大溪一名林姓漁民日前在龜山島外海進行底棲拖網作業時，在深度約120至200米的海域中，意外捕獲一枚相當罕見的「龍宮貝」，並決定以不低於6萬元的價格在網路上販售，價高者得。對此，林姓漁民表示，今天已將「龍宮貝」以16萬元的價格售出，買家將於捕獲海域放生。

據《中央社》報導，林姓漁民23日表示，他陸續收到3、4名買家出價，價格都超過10萬元。他下午做出最終決定，將龍宮貝賣給一名出價16萬元的買家，只要收到匯款就會依照對方的要求，將龍宮貝帶到原海域附近進行放生。

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▲▼龍宮翁戎螺最終以16萬元賣出。（圖／林姓船長提供）



林姓漁民表示，買賣都是由他兒子進行，因此不清楚買家的身分，放生時會找宜蘭縣頭城區漁會總幹事陳秀暖見證，並錄影傳給買家證實。

據了解，龍宮翁戎螺俗稱龍宮貝，平時活動在200到600公尺深的海底，因出現於距今約5億7000萬年至4億9000萬年前寒武紀古生代，比恐龍出現時期更早，又有「活化石」之稱，特徵是殼口有一條細長的裂縫，圓錐形的貝殼猶如宮殿，上面有火焰般的紅色斑紋。