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「龍宮貝」16萬賣出！王浩宇曝疑點：已檢舉漁民

▲▼宜蘭龜山島外海捕獲百萬龍宮翁戎螺。（圖／林姓船長提供）

▲林姓漁民在宜蘭龜山島外海捕獲號稱價值百萬的「龍宮翁戎螺」。（圖／林姓船長提供）

記者楊庭蒝／綜合報導

頭城大溪一名林姓漁民日前在龜山島外海進行底棲拖網作業時，在深度約120至200米的海域中，意外捕獲一枚相當罕見的「龍宮貝」，最後以16萬元的價格售出。不過，民進黨前議員王浩宇在臉書上指出，「貝類屬於底棲生物，已經檢舉漁民疑似使用底拖網，希望檢調徹查，是否違法捕魚。」

據悉，原本林姓漁民以不低於6萬元的價格在網路上販售，價高者得，但遇到好心買家以16萬元的價格要求將龍宮貝帶到原海域附近進行放生。

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據了解，龍宮翁戎螺俗稱龍宮貝，平時活動在200到600公尺深的海底，因出現於距今約5億7000萬年至4億9000萬年前寒武紀古生代，比恐龍出現時期更早，又有「活化石」之稱，特徵是殼口有一條細長的裂縫，圓錐形的貝殼猶如宮殿，上面有火焰般的紅色斑紋。

對此，不少網友在王浩宇臉書貼文下方指出，「我也在疑問怎麼能撈到」、「支持檢舉」、「沒有買賣沒有傷害」、「漁民在近海用底拖網，大家都知道」。

不過也有網友表示，「50噸以下的小船，離岸3浬可以用，那東西不是保育類，國外也一堆，根本沒那個價值....騙騙外行的」。

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