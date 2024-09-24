六月被爆投資保養品副業出狀況！　怒轟合夥人「吃人夠夠」

▲不少藝人經營副業和合夥人鬧得不愉快，陶晶瑩（左起）、六月、丫頭都有類似經驗。（圖／合成圖，翻攝臉書）

圖文／鏡週刊

炎亞綸投資的手搖飲品牌，因他捲入醜聞風暴，連帶拖累而收攤倒閉，後續更爆出，他因忙於官司焦頭爛額，無暇與股東討論善後，最後傳出鬧得不歡而散。

而陶晶瑩、李李仁合夥副業的經驗則更為慘烈，2021年投資麻辣品牌「辣杯杯」，卻和合夥人鬧出糾紛，陶晶瑩控訴合夥人以高價賣自家產品給辣杯杯，從中賺一手，因此拒絕付貨款，後來雙方採取法律訴訟，各說各話。

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▲陶晶瑩怒控合夥人從中賺一手，雙方告上法院。（圖／翻攝自陶晶瑩臉書）

▲丫頭因對公司沒有實質經營權，宣告推出手搖飲品牌。（圖／翻攝自丫頭臉書）

至於藝人投資手搖飲相當出名的丫頭，在2016年投資手搖飲料「不要對我尖叫」，但去年中她宣布退出經營，並且表示除了理念不同外，也沒有受到尊重，對公司經營沒有實質權力，語重心長地說「以後會慎選合作對象。」

▲六月發文怒控合夥人「吃人夠夠」。（圖／翻攝自六月臉書）

六月則是投資保養品副業出事，今年9月她在社群開轟合夥人「吃人夠夠」，除了批評對方工作態度差、動不動就請假外，甚至還打著六月的名義要贊助，讓她忍無可忍。





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