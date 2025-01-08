　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒國昆凌慘了！法院認證她坑富商　掰「媽快死了」母：只是胃不好

▲▼ 台中「酒國昆凌」爆2度詐欺富商，現身召開記者會。（圖／記者許權毅攝）

▲台中「酒國昆凌」詐財案近日判決出爐，遭法院判處拘役40日，可易科罰金。（圖／記者許權毅攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中市「酒國昆凌」張女曾任酒店公關，有詐欺前科，去年遭富商保羅控訴詐財，2人在包養網上認識，張稱「母親重病」等語，索取約40萬元。張女稱媽媽確實重病，其母一度打臉否認，張卻私下接觸媽媽，張女又改口供。近日判決出爐，法院認為張女四肢健全，卻巧立名目詐財，判拘役40日。

據查，張女先前因涉詐騙富商上千萬，因與被害人達成和解，法院判處緩刑。去年3月，又有一名古姓商人（保羅）出面指控張女詐財，張女想開記者會自清，卻一度放鳥，隔幾日才出面澄清，否認詐財「剝皮」，稱兩人是在現代紅娘性質機構認識，合法結識，且真心相待，只是有急需借用40萬元。

▲▼ 台中「酒國昆凌」爆2度詐欺富商，現身召開記者會。（圖／記者許權毅攝）

但檢方事後追查，張女於去年1月16日透過「Sugerbook」包養網結識古姓商人，於2月1日佯稱母親住院需要醫療費用，向古拿了23萬元；2月5日佯稱租屋須支付租金及仲介費，拿了15萬7500元。古男還指控，張女2月3日佯稱照顧生病母親壓力大、想買貓陪伴，又拿5萬元；2月4日稱想買寵物商品、洗車，拿6萬餘元，並盜刷信用卡3萬餘元。

張女開庭時辯稱，媽媽有傳訊息給我說住院，也有確實將23萬交給媽媽，且是古男說要交往，才到外面租屋，沒有詐騙。但張女說詞直接被媽媽打臉，張母稱「我跟女兒5年沒有聯絡，沒說過生病要拿錢，我也沒說我胃癌快過世，只是胃不好有固定去拿藥。」

但張母事後又翻供，說詞矛盾，稱是記憶混亂。法院查出，張女私下聯繫擔任證人的張女，並談論到庭作證事宜，而有刻意接觸證人之舉，故張母是否有受被告之庭外預先作為影響，證詞不實在。

台中地院審酌，張女身體四肢健全，竟為貪圖不法利益，巧立名目，以不實事由向古男詐取財物，侵害他人之財產法益，同時破壞他人之信任，但考量張女與古男以30萬元達成和解，判處張女拘役40日，可易科罰金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
美食YTR爆「3女戰7男大風吹」！　宣導片遭下架
遭罰300萬！　饗賓喊冤：資訊與時間有落差
酒國昆凌慘了！法院認證她坑富商　掰「媽快死了」母：只是胃不好
不到一周　星巴克再推「買一送一」
獨／邱軍肇事後奔修車廠！年底大排隊「1顆螺絲沒拆」就被扣了
誤傳AV《魷魚》　朴成焄哽咽致歉
獨／行車紀錄器「記憶卡消失」　邱軍一句話遭收押
高鐵年終開獎！　總獎金創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3女戰7男大風吹！美食網紅被逮竟獲邀拍反詐片　南警超窘急下架

快訊／恐怖！高雄港船員遭貨輪纜繩擊中　臉、手出血命危送醫

酒國昆凌慘了！法院認證她坑富商　掰「媽快死了」母：只是胃不好

獨／邱軍撞運將急衝修車廠疑滅證　等了3天「沒拆1顆螺絲」原因曝

獨／邱軍撞死人！行車紀錄器「記憶卡詭異消失」　他一句話遭收押

麻吉躲債借住客廳　老婆1個月跟他激戰10次！綠帽男崩潰求償

竹市遭爆「拖欠10保母薪資」　市府緊急改進撥付作業

酒後性侵前女友！還壓手讓2友人接力　她接男友電話爆哭脫身

台中女騎士雨天摔坑洞求國賠891.5萬　法院認她應負7成責任

大膽賊偷床墊「機車載走」還經過警局　6天後被逮

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

大馬女忘記帶鑰匙　秀特技「像蛇般鑽門縫」成功入屋

【拍攝者不救】汪：衣服怎麼卡到牙齒啦～XD

周深上台領獎狂墊腳「到底誰說麥很矮？」

空拍畫面直擊！三重民宅「建商出包」　一夜倒塌成碎石堆

老翁開車等紅綠燈突下車　網見他緩慢進後座：阿伯腳麻

3女戰7男大風吹！美食網紅被逮竟獲邀拍反詐片　南警超窘急下架

快訊／恐怖！高雄港船員遭貨輪纜繩擊中　臉、手出血命危送醫

酒國昆凌慘了！法院認證她坑富商　掰「媽快死了」母：只是胃不好

獨／邱軍撞運將急衝修車廠疑滅證　等了3天「沒拆1顆螺絲」原因曝

獨／邱軍撞死人！行車紀錄器「記憶卡詭異消失」　他一句話遭收押

麻吉躲債借住客廳　老婆1個月跟他激戰10次！綠帽男崩潰求償

竹市遭爆「拖欠10保母薪資」　市府緊急改進撥付作業

酒後性侵前女友！還壓手讓2友人接力　她接男友電話爆哭脫身

台中女騎士雨天摔坑洞求國賠891.5萬　法院認她應負7成責任

大膽賊偷床墊「機車載走」還經過警局　6天後被逮

麻疹連爆！傳建商規定打疫苗才能吃尾牙　醫直言太過：2類人再打

「南台灣最大」誠品第一季試營運！挑高10米的雙層書店延續埕靈魂

誠品生活吳旻潔曝「2024年有望轉盈」　未來年年都會賺錢

王世堅反對柯建銘雙罷　不在乎藍罷免總部「認真的立委不會煩惱」

武士道社長讚《BanG Dream! Ave Mujica》霸權：我已經五刷

桃園春節連假9天長照服務不打烊　撥1966可預約

台南勞局結合工會匯集群愛　傳遞幸福助弱勢好過年

陸鋰儲量成世界第二　從全球佔6%升至16.5%

3女戰7男大風吹！美食網紅被逮竟獲邀拍反詐片　南警超窘急下架

2025開年3韓劇開追！霸道女總裁遇上《我的完美秘書》…2BL劇嗑新CP

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

社會熱門新聞

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

北市狼警性侵女兒348次！噁喊「寶貝」想用房產換原諒

慈濟認了原創是李健儀　只願在壁畫「加註原由」

邱軍確定在基隆看守所過年！搭囚車畫面曝

即／高雄林園傳爆炸聲　台苯安全閥跳脫

邱軍收押第一天！早餐黑糖饅頭配豆漿

車手扮男公關吃飯約會+上床　榨乾熟女4千萬

即／邱軍撞死運將還肇逃　法官裁定羈押禁見

邱軍撞死運將喊：撞到石頭！　肇事車現況曝光

獨／邱軍行車紀錄器「記憶卡消失」　他一句話遭收押

邱軍車擋風玻璃碎、後照鏡斷　仍稱「撞到石頭」

快訊／台中白衣男遭強擄圍毆　險被塞進後車廂

更多熱門

相關新聞

訂房小心！凌晨收「詐騙信」他驚：一模一樣

訂房小心！凌晨收「詐騙信」他驚：一模一樣

很多人出遊會用訂房網找住宿，有網友表示，凌晨收到某訂房網的電子郵件，他一早起來看到差點被騙，「還好夠清醒，連訂房日期、旅館都仿得一模一樣！」提醒有訂房的人，如果收到類似的信，點進去連結，看到再次驗證信用卡資料的話一定要小心，「專挑凌晨發信超壞！」

東港警長警廣打詐宣導 假投資居詐騙排行榜冠軍

東港警長警廣打詐宣導 假投資居詐騙排行榜冠軍

陸男受邀遊泰國竟被詐騙到緬甸　跳河逃生「淹死也不能跟他們走」

陸男受邀遊泰國竟被詐騙到緬甸　跳河逃生「淹死也不能跟他們走」

信義區開發案「需要很多靈骨塔」　詐團5人騙4300萬

信義區開發案「需要很多靈骨塔」　詐團5人騙4300萬

人不在台灣淪詐團成員？他傻眼揭真相

人不在台灣淪詐團成員？他傻眼揭真相

關鍵字：

酒國昆凌詐騙取財詐財富商

讀者迴響

熱門新聞

洛杉磯緊急狀態！「野火狂燒豪宅區」撤3萬人

竹科女吃掉閨蜜尪「遭偷拍」　性癖被曝光

王子、毛弟「0元爽住昆凌豪宅」現省864萬

快訊／林秉文發聲了！公開「逃亡台灣原因」　願意立馬回來

獨／邱軍撞死運將重大進展　女友指證他有喝酒

麻疹開始流行了！醫曝「1恐怖副作用」都被忽略

愛家月子中心爆倒閉　老闆捲款跑路「整棟樓剩新生兒與產婦」

「非常濕冷」恐剩5℃　雨最大時間曝

台男追到韓美女CEO　交往5月現況曝

刺青女優「全裸攝影會」　奧客過分要求決定引退

苦苓曝友人妻行房後恭敬行禮「感恩哪師兄」尪性趣全失

《魷魚遊戲2》朴圭瑛失誤爆雷「關鍵角色身分」

「饗饗」爆食物中毒！北市衛生局令停業

陸男星泰緬淪豬仔大逆轉？　「司機曝對話內容」

啦啦隊干擾罰球！對育幼院長大球員唱「5678單親媽媽」

更多

最夯影音

更多

#黃仁勳 拿晶片化身 #美國隊長 召喚雷神槌 #新顯卡 甜甜價曝光 #CES展

#邱軍 撞亡計程車運將！撞擊畫面曝光

【給小貓送飯】飼料碗竟卡住她耐心從門縫抓出　成功吃上飯！

邱軍撞死運將涉肇逃　Lulu嘆「極大的悲傷」

郭俊麟帶妝被KID誇帥　手足無措急Cue陳冠宇

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面