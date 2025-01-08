酒國昆凌慘了！法院認證她坑富商　掰「媽快死了」母：只是胃不好

▲台中「酒國昆凌」詐財案近日判決出爐，遭法院判處拘役40日，可易科罰金。（圖／記者許權毅攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市「酒國昆凌」張女曾任酒店公關，有詐欺前科，去年遭富商保羅控訴詐財，2人在包養網上認識，張稱「母親重病」等語，索取約40萬元。張女稱媽媽確實重病，其母一度打臉否認，張卻私下接觸媽媽，張女又改口供。近日判決出爐，法院認為張女四肢健全，卻巧立名目詐財，判拘役40日。

據查，張女先前因涉詐騙富商上千萬，因與被害人達成和解，法院判處緩刑。去年3月，又有一名古姓商人（保羅）出面指控張女詐財，張女想開記者會自清，卻一度放鳥，隔幾日才出面澄清，否認詐財「剝皮」，稱兩人是在現代紅娘性質機構認識，合法結識，且真心相待，只是有急需借用40萬元。

但檢方事後追查，張女於去年1月16日透過「Sugerbook」包養網結識古姓商人，於2月1日佯稱母親住院需要醫療費用，向古拿了23萬元；2月5日佯稱租屋須支付租金及仲介費，拿了15萬7500元。古男還指控，張女2月3日佯稱照顧生病母親壓力大、想買貓陪伴，又拿5萬元；2月4日稱想買寵物商品、洗車，拿6萬餘元，並盜刷信用卡3萬餘元。

張女開庭時辯稱，媽媽有傳訊息給我說住院，也有確實將23萬交給媽媽，且是古男說要交往，才到外面租屋，沒有詐騙。但張女說詞直接被媽媽打臉，張母稱「我跟女兒5年沒有聯絡，沒說過生病要拿錢，我也沒說我胃癌快過世，只是胃不好有固定去拿藥。」

但張母事後又翻供，說詞矛盾，稱是記憶混亂。法院查出，張女私下聯繫擔任證人的張女，並談論到庭作證事宜，而有刻意接觸證人之舉，故張母是否有受被告之庭外預先作為影響，證詞不實在。

台中地院審酌，張女身體四肢健全，竟為貪圖不法利益，巧立名目，以不實事由向古男詐取財物，侵害他人之財產法益，同時破壞他人之信任，但考量張女與古男以30萬元達成和解，判處張女拘役40日，可易科罰金。