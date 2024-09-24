今天，走不一樣的路！　通勤廊道等你來體驗

▲上班改走「通勤綠廊」，不但避開市區車潮和號誌干擾，還能看見城市不同的美。（圖／翻攝自影片）

生活中心／綜合報導

離開都會區惱人的塞車路段，今天上班不妨換條路走，只要拿出卡片一嗶，立刻騎上單車，下一秒就穿梭在綠意盎然的廊道上，感受微風拂面、陽光灑落，遠離城市的喧囂，避開了市區車潮，也沒有號誌干擾，享受片刻的寧靜與美好，開啟一天的清新活力，也為每天的通勤路線帶來新視野，看見城市不同的美！下班後或假日出遊，不管是要運動健身、休閒娛樂，也可以繼續沿著這條廊道得到滿足，而且自行車租還方便，輕鬆體驗不同生活圈。

新北市推動「通勤綠廊」，以河濱自行車道為主幹道，沿途風光明媚，每到週末假日常見單車族自在騎行，享受運動的樂趣和自然的氣息，平常日也有越來越多通勤族加入利用，因為路徑串接市區人車共道、自行車道或利用慢車道，並設置標誌標線導引，以直截、最短距離、最少牽引及安全性考量，提供舒適安全騎乘環境，沿線水門周邊目前也設置多達33個YouBike站點，方便租借自行車使用、歸還，以及提升轉乘便利性，因此成為現在熱門的通勤新選擇。

▲通勤綠廊沿線水門周邊設置多達30個YouBike站點，方便串連市區和河濱。（圖／翻攝自影片）

騎乘自行車已是現代人的通勤選項之一，除了減少交通擁塞，還能降低碳排放，為環境保護做出貢獻。鼓勵綠色交通，新北市府積極打造自行車通勤綠廊，現已長達約100公里，北至蘆洲、南到樹林及新店，一路延伸至八里、淡水及鶯歌，再結合鄰近YouBike站點，很適合上下班通勤，吸引許多民眾嘗試走不一樣的路，統計使用人次大幅增加13%之多，從2021年28萬人成長到2022年31.8萬人，需求與日俱增。這條自行車道路網也在持續擴大中，目標2027年總長度達120公里，橫跨北北基桃四市。

▲▼除了上班通勤，假日也能揪三五好友一起騎乘在綠廊，享受休閒生活、運動健身。（圖／翻攝自影片）

新北市自行車通勤綠廊不只是觀光休憩的最佳選擇，更是一條便捷的交通路線。今年2月，日本沖繩縣政府運動觀光部、沖繩縣自行車協會、琉銀綜合研究所及日本媒體等特地為此來台考察親身體驗，考察團騎乘YouBike2.0自板橋音樂公園站出發，由江子翠水門進入銜接河濱自行車道，一路騎到新月橋後再折返，大約10公里路程。一路上，他們對新北市河濱自行車道讚不絕口，沿線堤防上豐富的彩繪圖畫讓人耳目一新之外，新月橋行人與自行車專用的友善環境也是一大亮點，沖繩縣自行車協會代表更表示令人羡慕，非常值得推廣。

▲▼日本沖繩縣政府運動觀光部、沖繩縣自行車協會、琉銀綜合研究所及日本媒體等一行人，今年2月特地來台考察新北市公共自行車系統及通勤綠廊。（圖／翻攝自新北市政府官網）

城市轉型，交通先行！新北市以「人本交通、智慧交通、綠能交通」作為交通建設願景，全市自行車道總長已達681公里，將藉由捷運開發、淡北道路、淡江大橋等重大建設完成後，目標2030年再增加40公里以上，規劃更完善的自行車道，除此之外，未來4年將啟動智慧運輸中心和A3轉運站、完成區區都有YouBike與共享運具、全市智慧停車場全面增設電動汽車充電樁，且建置充電智能平台管理，市區公車電動化等重點工作，達成人本宜居，真正「4通8達」的新北市。