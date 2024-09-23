最新8款Emoji要來了！票選第一名根本「社畜專用」

▲8款新Emoji即將在手機與電腦等平台推出。（圖／翻攝Emojipedia）



記者楊庭蒝／綜合報導

表情符號已成為現代數位生活中的重要元素，而最新一批8款表情符號已獲全球 Unicode 聯盟批准，預計將在2025年於手機和電腦裝置上推出。這批新表情符號包括疲倦的臉、無葉樹、鏟子、指紋、豎琴、蔬菜潑灑，以及英吉利海峽小島薩克島（Sark）的旗幟等。

根據專門介紹Emoji相關消息的網站 Emojipedia 指出，這些表情符號的範例圖像已經在幾個月前釋出，隨著 Unicode 聯盟的批准，智慧型手機用戶將能在未來幾個月內，逐步於各大數位平台上使用這些表情符號。

其中，最受矚目的表情符號是「眼袋疲倦臉」，在全球表情符號大獎中以超過60%的得票率榮獲「最受期待」的稱號。紫色飛濺圖案和鏟子分別位居第二和第三。

此外，部分表情符號背後也有深層意義，例如無葉樹表情符號旨在喚起人們對氣候變遷與乾旱問題的關注。該設計的提交者布萊恩·拜哈基指出，隨著全球氣候變遷，乾旱正變得更加頻繁且嚴重。

不同公司如蘋果、Alphabet 等將根據各自的風格，對這些表情符號進行獨特設計。過去也曾出現詮釋爭議，例如谷歌曾因啤酒杯與漢堡表情符號設計不當而遭受批評，但這些問題最終都已修正。