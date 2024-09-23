美籍男來台帶刀按摩「逼技師性服務」！慘被全裸轟出門外

▲美國籍男子來台觀光，卻在按摩店內意圖侵犯技師。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

美籍男子Ancheta Rafael Joseph Reyes（下稱雷耶斯）先前來台觀光，沒想到在高雄市苓雅區的按摩店消費時，竟帶刀進包廂，並在包廂內意圖性侵技師，最後被全裸丟到按摩店外。雷耶斯一審被判4年有期徒刑，案件經過上訴後，最高法院予以駁回、全案定讞。

根據判決書內容，雷耶斯2023年7月底以觀光的名義入境台灣，同年8月16日下午1點左右，前往位在高雄市苓雅區的某按摩店消費。進入店內以後，雷耶斯旋即在包廂內脫光衣物，看見技師小花（化名）進門，便開始使用翻譯軟體與小花溝通。

後來雷耶斯在手機輸入「23000」的數字，接著不顧小花的拒絕，意圖逼迫小花替他性服務。小花被嚇了一大跳，立即揮手拒絕，並且喊出「NO」，怎料這時雷耶斯突然動粗，出手痛毆小花，嚇得小花立即喊父親來支援。

▲美國籍男子來台觀光，卻在按摩店內意圖侵犯技師。（示意圖／123RF）



小花父女倆費了一番功夫，最終成功將雷耶斯拉出門外、反鎖按摩店的門，並且報警處理。員警到場以後，從雷耶斯的長褲搜到了2把瑞士刀，背包內更有1把瑞士刀、1把鐵鎚，及保險套等物，當場將人帶回調查。

對此，雷耶斯接受訊問時供稱，的確有去該按摩店消費，但已忘記當時發生的事情，且自己患有雙極性情感疾患，當天是不舒服才想按摩舒壓，記憶相當混亂、模糊。

不過，後來接受法官訊問時，雷耶斯則供稱，他先前就已到這間按摩店消費過，當時也是全身赤裸，接受按摩技師的性服務，總共消費金額大約3,000元左右，且當天確實有壓小花的頭，也有跨坐在小花身上、親吻對方及拉扯衣物等行為。

案件經過審理，雷耶斯一審被依照攜帶凶器強制性交未遂罪，判處4年有期徒刑，扣案之物品沒收，且刑期執行完畢或赦免後，驅逐出境。雷耶斯對此不服，提起上訴，不過案件經過審理，最高法院駁回上訴，全案定讞。