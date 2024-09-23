他吃烏龍麵驚見整隻蟑螂　讚岐製麵所道歉：該店今日清消2次

▲網友日前在讚岐製麵所板橋店用餐，碗裡竟出現蟑螂。（圖／取自爆料公社）

記者黃士原、趙于婷／台北報導

又有民眾在餐點裡吃到蟑螂！有網友爆料，日前在讚岐製麵所板橋店用餐時，碗裡竟出現蟑螂，跟店員反映時，竟得到「因為最近天氣很熱」的答案。對此，業者深感抱歉，該店除了開店前已經先進行清潔消毒，今日閉店後會再加強。

一名網友在爆廢公社發文，他在讚岐製麵所板橋店吃到附贈「免費高蛋白蟑螂」一份，馬上感到噁心、反胃、崩潰的感覺，跟店員反映時，得到的是一句淡淡的回答「因為最近天氣很熱」。他氣憤的表示，天氣熱就應該有蟑螂在麵裡？感覺店員對此一點也不驚訝，覺得有蟑螂是正常的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該位網友還表示，有蟑螂的場所，絕對不會只有一隻，也不會只是剛好在那碗麵裡，不知道爬過了多少的食材，真心覺得這家店真的很噁心。

讚岐製麵所表示，板橋店皆有進行全面清潔，也有請專業公司進行每周一次的消毒服務，對於發生此事件深感抱歉，除要求同仁加強現場環境衛生管理，今日開店前已經先進行清潔消毒，閉店後會再加強。

針對此事件，台北市衛生局將派員稽查，並依據食品良好衛生規範準則進行查核，特別針對現場病媒防治措施、食品之保存及人員製備餐食衛生加強查核，倘有不符規定處，將依食安法第44條規定，命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。