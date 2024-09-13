快訊／不二糕餅被爆「蛋黃酥有蟑螂」　台中市府抽查：沒發現蟲體

▲台中市政府出手稽查不二糕餅，結果出爐，沒有發現並沒蹤跡、蛋黃酥成品中也沒有異物或蟲體。（圖／食安處提供）



記者游瓊華／台中報導

台中蛋黃酥排隊名店「不二糕餅」近期遭消費者爆料，蛋黃酥中疑似吃到蟑螂，但卻不願提供購買證明、不願提供原購買產品，但清楚描述購買時間地點以及消費金額，演變成雙方各說各話。不二糕餅今天硬起來提告，台中市食安處也公布稽查結果，強調「作業區環境未發現病媒或其蹤跡，另隨機抽查檢視蛋黃酥中，也未發現異物或蟲體」，已輔導業者落實成品確認品質程序，實施有效病媒防治措施，後續也不會預警查核。

台中市食安處表示，經派員前往該家糕餅店作業場所稽查，結果尚符規定，作業區環境未發現病媒或其蹤跡，另隨機抽查檢視蛋黃酥中亦未發現異物或蟲體，已輔導業者落實成品確認品質程序，實施有效病媒防治措施，後續將再無預警查核，把關食品安全衛生。

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在網路上爆料貼文的網友、蔡姓女子連續兩天貼文爆料不二糕餅蛋黃酥吃到蟑螂，但無法提供單據，連疑有蟑螂的蛋黃酥都說已經丟棄無法提供。對此不二糕餅上午強硬回擊，表示聯繫該名網友後，認為食品內有異物說法與事實不符，痛批蔡女以玩文字遊戲方式擾亂視聽，重申「蛋黃酥有蟑螂機率是0」。