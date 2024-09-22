三立被檢舉23次「NCC沒處理」！　郭正亮：這個單位根本該廢了

記者邱晟軒／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）日前表示，針對民眾黨主席柯文哲與京華城案的相關報導，已收到33件申訴。其中，三立電視台收到高達23件檢舉，質疑其未盡查證義務。前立委郭正亮對此表示強烈不滿，痛批NCC毫無作為，直言「這個單位根本就該廢了！」

郭正亮於21日在網路節目《亮話天下》中批評，三立電視近日被民眾檢舉多達23件，但NCC卻毫無作為。郭正亮指出，三立電視最近報導「1500沈慶京」的各種猜測，有來賓甚至在節目中聲稱這是比特幣，換算約台幣29億元。他質疑：「這種說法也敢在電視上亂說？」

此外，還有節目來賓宣稱「1500是以太幣」，因價格換算較為合理，但郭正亮繼續追問：「你的證據在哪裡？電視上就這樣瞎掰，每天都胡說八道，NCC有處理嗎？有叫三立罰錢嗎？」

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▲三立女記者馬郁雯因「小沈1500」涉洩密一案，日前遭檢方傳喚出庭作證。（圖／記者黃彥傑攝）

郭正亮還提到，中天新聞台過去只要有報導得罪當道，NCC三天內就會處罰。然而，如今中天每一個案子都勝訴，至少有11個勝訴案例。他批評：「這樣的NCC，翁柏宗還好意思當主委？」

郭正亮引述資深媒體人姚惠珍的臉書發文。姚惠珍表示：「我相信三立電視台的高層不會引咎辭職，因為她們完全不覺得『捏造假的消息來源』有什麼問題。有些高層以『為黨服務』為榮，這些本該為新聞把關的人，在權勢面前，把媒體該守的新聞守則拋至腦後。」

姚惠珍進一步批評：「從頭到尾，不該讓第一線的政治記者，在政論節目上，拿著自己製作的檔案，大談『檢調這條線，我養了7年』。這種說法已經讓人匪夷所思，更令人不解的是，整個電視台竟沒有人質疑這句話的真實性，或者採取預防性措施剪掉這段訪談。」

郭正亮最後大嗆：「三立電視被檢舉23次，NCC到現在沒有處理，你還要叫藍白通過翁柏宗的主委任命案、人事同意？你做夢吧！這個單位根本就該廢了！」