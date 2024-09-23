罷免投票倒數1個月　罷樑團體摧票手段曝

▲基隆東岸商場招商爭議，是啟動拆樑行動的導火線。 （資料照片）

圖文／鏡週刊

「我們要堅決反對惡質罷免，邀所有鄉親繼續支持認真努力、改革基隆的市長謝國樑！」19日晚間，國民黨桃園6名立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲、邱若華、牛煦庭、涂權吉集體到基隆廟口夜市一帶陪謝國樑掃街，幾位藍委加上隨行幕僚、助理近20人，沿途不斷用擴音器呼籲民眾10月13日出門反罷免。

相較國民黨全黨固樑，罷免團體發言人李晏蓉告訴本刊：「我們志工普遍以上班族為主，平日1天最多只能出去1組人（宣傳），1組約有4到5人，假日人力比較充足，一個早上可以出去3組人。」

拆樑行動領銜人戴璟安是照護體系個案管理師，兩名發言人李晏蓉、林茵茵分別是研究生、大學生，這場「公民拆樑」行動透過網路串聯，志工群組裡有百餘人，但平常比較常出現的熟面孔約3、40人，這就是從今年2月至今，撐起7個多月來整個罷免行動的基本盤。李晏蓉告訴本刊，拆樑團體並非正式立案組織，運作方式也較扁平化，沒有明顯上對下領導統御關係，很難直接下令「今天要開2場活動，出多少人力給我」。

▲拆樑志工採徒步發送文宣品方式，說明罷免訴求。（翻攝山海公民拆樑行動臉書）

拆樑團體在基隆7個行政區都有在地志工，會評估各區宣傳狀況，提出適合的宣傳地點與時間，彼此交流意見、自發行動，可能某天有人在志工群組問：「我今天要去某處宣傳，有沒有人要一起？」有空、有意願的人就響應前往。

國民黨一再將罷免行動與綠營連結，黨主席朱立倫甚至隔空喊話兼任民進黨主席的總統賴清德，要出面呼籲停止罷免，對此，民進黨多次重申，罷免是公民自發運動，甚至連基隆議員協助衝刺連署，都要強調是以市民身分幫忙，非藉助政黨力量。

「明明在地方8年執政，一經政黨輪替，好像什麼都沒留下。」一位綠營黨務人士感慨，就像2024年選舉桃園綠委全滅，這次基隆市長罷免，再次讓綠營深刻感受藍營北台灣根基雄厚。民進黨如今在中央執政，不可能跳到罷免第一線搶走公民團體主導權，地方黨公職雖盡可能用個人身分幫忙，中央有大選經驗的黨職人員也與拆樑團體分享選戰經驗，但整體而言仍綁手綁腳，少了能讓所有人凝聚起來的力量。



更多鏡週刊報導

【時事焦點】聲勢一度減退 不對稱作戰缺奧援 罷免謝國樑陷苦戰

【罷樑陷苦戰2】「柯文哲救了謝國樑」成藍綠共識 藍見民調仍不敢大意

【罷樑陷苦戰3】罷樑民調有亮點 備位名單驚見高嘉瑜