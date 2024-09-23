　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

丈夫出軌花錢養小三！陸女趁半夜睡覺時「拿刀捅死他」

▲財政部台北關竹圍分關黃姓課員涉嫌於上班期間放行報關行、貨運業者走私電子菸草，桃園地檢署依貪汙罪嫌起訴，涉案13名也依菸酒管理法及偽造文書等罪嫌起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

▲女子因為丈夫外遇且屢勸不聽，持刀殺了他。（示意圖／CFP）

記者柯振中／綜合報導

廣西柳州的黃姓女子與符姓男子原是夫妻關係，婚姻存續期間，黃女發現丈夫出軌，雙方時常因此有口角衝突。怎料黃女某天因為忍不下這口氣，竟趁著丈夫睡覺時，持刀殺害對方，最終因此被判處無期徒刑。

根據陸媒報導，60歲的黃女與65歲的符男是夫妻關係，婚後共同居住在柳州市城中區。2023年3月間，黃女發現丈夫與謝姓女子有婚外情，且認為丈夫將家庭收入交給謝女使用，於是跟丈夫發生了爭執。

黃女多次要求丈夫與謝女斷絕關係，丈夫卻執意不肯，雙方多次發生口角、肢體衝突。2023年8月間，黃女購買了一把刀，隔了一個月以後將刀放在枕頭底下，當晚雙方再度因為出軌問題發生爭執，黃女於是狠下心來，趁著丈夫睡著時，持刀殺害了對方。

黃女案發後帶著兇刀離家，將兇刀棄置於河中，並且打電話報警稱，回家後發現丈夫身亡，並在家中等候警方到場處理。

▲李姓女子於2019年8月起，透過通訊軟體張貼廣告，或以直播方式違法吸金，對不特定人士招攬投資，被害人逾300人報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲女子因為丈夫外遇且屢勸不聽，持刀殺了他。（示意圖／CFP）

不過，經過審訊後，黃女很快就承認了殺害丈夫，因為涉嫌故意殺人，且黃女還有傷害罪等前科，法官認為她是累犯，應該從重處罰。

黃女則對此辯稱，自己雖然報案時並未坦承犯案，但也沒有逃離現場，且接受訊問時，都有坦承罪行，應當視為主動投案、自首，她認罪認罰，應該可以從寬處理。

近日案件審理結果出爐，法官考量黃女的犯罪事實、犯罪性質、情節及對社會危害的程度，最終依照故意殺人罪，判黃女無期徒刑、褫奪公權終身。

 
ET快訊
陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」高清照來了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

丈夫出軌花錢養小三！陸女趁半夜睡覺時「拿刀捅死他」

山東齊河財政局大火　陸網友高度關注

中國上百足球迷互毆！煙火射人、共享單車砸人

「高空拋垃圾」全棟驗DNA！隔天馬上有人「搶先自首」

愛迪達CEO：中國製造佔8成　對中國市場充滿信心

陸女商場內墜樓　路過的阿婆「慘遭壓死」

中國房市「金九」開局平淡　中秋新房銷售減29%

美國攝影大師赴北京演講　不滿「台下都在玩手機」當場走人！

全紅嬋連假結束「歸隊了」　爺爺含淚和她告別

50萬分之一機率！1歲男童腹部莫名腫脹　檢查後竟是「小寶寶」

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

五月天X周思齊引退賽演出　《倔強》+應援曲改編超催淚

楊丞琳、李榮浩隔壁場館開唱！　他自Cue老婆名字：感謝支持

【後車嚇到飆髒話】轎車綠燈起步突倒車險撞騎士！

張基龍讚粉絲可愛「就跟我一樣」　想多拍吻戲遭反對：當然要吃醋啊

印彼此醜照放行李箱上　姊妹淘在機場超恥走秀

丈夫出軌花錢養小三！陸女趁半夜睡覺時「拿刀捅死他」

山東齊河財政局大火　陸網友高度關注

中國上百足球迷互毆！煙火射人、共享單車砸人

「高空拋垃圾」全棟驗DNA！隔天馬上有人「搶先自首」

愛迪達CEO：中國製造佔8成　對中國市場充滿信心

陸女商場內墜樓　路過的阿婆「慘遭壓死」

中國房市「金九」開局平淡　中秋新房銷售減29%

美國攝影大師赴北京演講　不滿「台下都在玩手機」當場走人！

全紅嬋連假結束「歸隊了」　爺爺含淚和她告別

50萬分之一機率！1歲男童腹部莫名腫脹　檢查後竟是「小寶寶」

快訊／北市雨彈砸整夜　大湖公園「水淹出來了」

丈夫出軌花錢養小三！陸女趁半夜睡覺時「拿刀捅死他」

平野惠一最後舞台巧思　周思齊守3個外野笑說：沒有球

台中女大生過馬路「遭公車撞死」　東海大學發譴責聲明

台中公車轉彎猛撞行人「1死1傷」　2人都是東海女大生

快訊／汐止寵物店豪雨夜悶燒！1狗4貓悶死　警消破門救出1狗

水位漫淹到高灘地　北市23日0時景美溪、基隆河沿線水門「全數關閉」

秋日大景超夢幻！埔里河堤旁「台灣欒樹秘境」如金黃大道

小鸚鵡狂啄《進擊的巨人》漫畫影片爆紅　書變碎屑網笑：牆被粉碎

錯過多繳4倍稅金！113年節省地價稅登記　今截止

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

大陸熱門新聞

「泰山陪爬」一單賺450元 陪爬人曝：女性客戶居多

大師赴陸演講　不爽「台下玩手機」怒走人

丈夫出軌花錢養小三！陸元配拿刀捅死他

「常說4句話」可能是失智症前兆

「高空拋物」全棟驗DNA！隔天馬上有人自首

拍山頂目擊男女激戰　網：求手機型號

中國上百足球迷互毆！煙火射人、單車砸人

全紅嬋連假結束「歸隊了」　爺爺含淚告別

愛迪達：中國製造佔8成　對中國充滿信心

踢前座還罵「大陸妹」　2旅客被國泰終生禁搭

1歲男童腹部腫脹　檢查後竟是「小寶寶」

山東齊河財政局大火　陸網友高度關注

陸女商場墜樓　壓死路過阿婆

小學數學考體溫紀錄圖！這答案被扣分　醫看完怒了

更多熱門

相關新聞

色人妻結婚2年出軌：第一次濕成這樣

色人妻結婚2年出軌：第一次濕成這樣

高雄市一名羅姓人妻結婚不久，立即與公司的男同事發生婚外情，2人的行為十分大膽，羅女更是嬌喊「第一次濕成這樣」，對話十分露骨。羅女外遇的行為被抓包，被丈夫一狀告上法院，判賠25萬元，上訴後又被高院駁回，全案確定。

喬治亞通過反LGBTQ新法　跨性別模特兒遭刺亡

喬治亞通過反LGBTQ新法　跨性別模特兒遭刺亡

淡水某裝潢行命案　老闆曝為兒頂罪原因

淡水某裝潢行命案　老闆曝為兒頂罪原因

深圳女58頁「精美PPT」揭男友多次嫖妓 時間地點對話紀錄超完整

深圳女58頁「精美PPT」揭男友多次嫖妓 時間地點對話紀錄超完整

不滿戀愛被干涉！少女命男友5hrs內殺死媽媽

不滿戀愛被干涉！少女命男友5hrs內殺死媽媽

關鍵字：

出軌婚姻殺人

讀者迴響

熱門新聞

汐止基隆河「水位快滿」

即／台中公車撞死女行人「白衣染紅」

台中公車撞行人1死1傷　2人都是東海學生

愷樂41歲生日終於露面了

打敗淡水八里！新北「最強景點」吸500萬人　網：可以玩整天

iPhone 16「官網1物」驚見下架！果粉傻了

陳喬恩婚禮現場高清照來了　鄭元暢帥翻！

結紮3年人妻懷孕！夫愣：我們沒別人　醫見精液報告沉默

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手家寧首發聲

義享天地又塞爆！民眾困停車場2小時

快訊／17縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝

YTR眾量級Andy認了「一切歸零」

快訊／汐止寵物店悶燒釀1狗4貓悶死

雨彈狂炸　東吳女大生宿舍現泥水瀑布

黑猩猩肢解殺嬰　鄉民怒砸保育中心

更多

最夯影音

更多

五月天大巨蛋開唱致敬周思齊　他笑：沒聯絡的朋友都回來了

用機器洗花椰菜「洗出雲海」　女見水槽全是泡沫：太荒謬

陳喬恩深V婚紗曝光　七朵花合體當伴娘

雨衣不見！汪颱風天吵出門　媽用氣泡紙應急：順便防撞

AKIRA想家惹...兒子奶喊：爸爸　一聽「林志玲咳嗽」他急關心！

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面