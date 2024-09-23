丈夫出軌花錢養小三！陸女趁半夜睡覺時「拿刀捅死他」

▲女子因為丈夫外遇且屢勸不聽，持刀殺了他。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

廣西柳州的黃姓女子與符姓男子原是夫妻關係，婚姻存續期間，黃女發現丈夫出軌，雙方時常因此有口角衝突。怎料黃女某天因為忍不下這口氣，竟趁著丈夫睡覺時，持刀殺害對方，最終因此被判處無期徒刑。

根據陸媒報導，60歲的黃女與65歲的符男是夫妻關係，婚後共同居住在柳州市城中區。2023年3月間，黃女發現丈夫與謝姓女子有婚外情，且認為丈夫將家庭收入交給謝女使用，於是跟丈夫發生了爭執。

黃女多次要求丈夫與謝女斷絕關係，丈夫卻執意不肯，雙方多次發生口角、肢體衝突。2023年8月間，黃女購買了一把刀，隔了一個月以後將刀放在枕頭底下，當晚雙方再度因為出軌問題發生爭執，黃女於是狠下心來，趁著丈夫睡著時，持刀殺害了對方。

黃女案發後帶著兇刀離家，將兇刀棄置於河中，並且打電話報警稱，回家後發現丈夫身亡，並在家中等候警方到場處理。

▲女子因為丈夫外遇且屢勸不聽，持刀殺了他。（示意圖／CFP）



不過，經過審訊後，黃女很快就承認了殺害丈夫，因為涉嫌故意殺人，且黃女還有傷害罪等前科，法官認為她是累犯，應該從重處罰。

黃女則對此辯稱，自己雖然報案時並未坦承犯案，但也沒有逃離現場，且接受訊問時，都有坦承罪行，應當視為主動投案、自首，她認罪認罰，應該可以從寬處理。

近日案件審理結果出爐，法官考量黃女的犯罪事實、犯罪性質、情節及對社會危害的程度，最終依照故意殺人罪，判黃女無期徒刑、褫奪公權終身。