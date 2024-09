美阿拉巴馬州爆大規模槍擊　多名槍手「對人群掃射」至少4死

▲美國阿拉巴馬州21日深夜發生大規模槍擊案。(圖/CFP)

文/中央社

美國警方22日表示,阿拉巴馬州21日深夜發生一起大規模槍擊案,疑有多名槍手涉案,已知至少4人死亡、數十人受傷。

法新社、英國廣播公司新聞網(BBC News)報導,警官費茲傑羅(Truman Fitzgerald)向當地媒體表示,這起槍擊事件發生在21日深夜11時許,在伯明罕市(Birmingham)五點南方區(Five Points South)有多名槍手朝群眾開了多槍。

費茲傑羅說,員警發現有2名成年男性和1名成年女性倒臥在人行道上,3人均無反應且身上有槍傷,被宣布當場死亡,第4名受害者送往當地醫院急救後不治身亡。

他還表示,有數十人在這起槍擊事件中受傷,其中至少4人傷勢危急,「其餘傷者則有輕重不等的傷勢」。

費茲傑羅表示警方目前尚未逮捕到任何與此案有關的犯罪嫌疑人,他敦促公眾提供任何有利於調查的資訊。

美國聯邦調查局(FBI)、美國菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)等數個機構都參與了此次調查。

消防救援單位緊急趕赴現場並封鎖事發區域。

根據非營利組織「槍枝暴力檔案」(Gun Violence Archive)統計,美國今年迄今已發生至少403起大規模槍擊事件(死傷人數至少4人),至少1萬2416人因槍枝暴力而喪命。

