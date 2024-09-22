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美阿拉巴馬州爆大規模槍擊　多名槍手「對人群掃射」至少4死

▲▼警察,警車。（圖／CFP）

▲美國阿拉巴馬州21日深夜發生大規模槍擊案。（圖／CFP）

文／中央社

美國警方22日表示，阿拉巴馬州21日深夜發生一起大規模槍擊案，疑有多名槍手涉案，已知至少4人死亡、數十人受傷。

法新社、英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，警官費茲傑羅（Truman Fitzgerald）向當地媒體表示，這起槍擊事件發生在21日深夜11時許，在伯明罕市（Birmingham）五點南方區（Five Points South）有多名槍手朝群眾開了多槍。

費茲傑羅說，員警發現有2名成年男性和1名成年女性倒臥在人行道上，3人均無反應且身上有槍傷，被宣布當場死亡，第4名受害者送往當地醫院急救後不治身亡。

他還表示，有數十人在這起槍擊事件中受傷，其中至少4人傷勢危急，「其餘傷者則有輕重不等的傷勢」。

費茲傑羅表示警方目前尚未逮捕到任何與此案有關的犯罪嫌疑人，他敦促公眾提供任何有利於調查的資訊。

美國聯邦調查局（FBI）、美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）等數個機構都參與了此次調查。

消防救援單位緊急趕赴現場並封鎖事發區域。

根據非營利組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，美國今年迄今已發生至少403起大規模槍擊事件（死傷人數至少4人），至少1萬2416人因槍枝暴力而喪命。

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