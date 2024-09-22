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原民禁伐補償調升案違憲？柯建銘揚言釋憲　民眾黨團批：荒謬至極

▲▼民眾黨團第十一屆第二會期優先法案記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨團。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍立委高金素梅20日以「原住民保留地禁伐補償未依法編足相關預算」為由，提出退回總預算案，獲藍白2黨團支持表決通過；民進黨團總召柯建銘22日批評，國會多數暴力修法要政府增加編列預算是違憲，未來將提釋憲。對此，民眾黨團批評「荒謬至極」，奉勸柯建銘與民進黨別遇到不順眼法案，就想交給已被民進黨掌控的憲法法庭處理。

針對柯建銘表示「原民禁伐補償調升案明顯違憲，將提釋憲再談」一事，民眾黨團回應，原住民保留地禁伐補償攸關原住民土地正義，過往政府基於國土保育，限制原住民私人土地使用，不僅嚴重侵害私有財產，更因未能種植導致經濟上的損失，政府未給予補償，顯然不合理。

民眾黨團提及，對於人民所做的特別犧牲，立法機關制定法律予以補償，本就是立法院的權責與義務，柯建銘宣稱「原民禁伐補償調升剝奪行政院預算編列權明顯違憲」，簡直是荒謬至極！

民眾黨團指出，更何況民國104年要給予原住民禁伐補償的「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」立法時，是在原住民立委的提案下，經6次黨團協商，包含民進黨團在內的跨黨派委員支持下三讀，當時也未有行政院版本，為何當初民進黨團怎麼不跳出來喊違憲？

民眾黨團說，為因應十年來飆漲的物價，本屆立院包含2位民進黨團在內的跨黨派立委皆提案修法提高原住民禁伐補償金，甚至在內政與經濟委員會聯席審查時，也是照民進黨立委的提案意旨通過，最終在今年6月4日三讀修正「原住民保留地禁伐補償條例」，將原先原住民禁伐補償金額從3萬調高至6萬塊，並要求每二年參照物價指數調整，難道柯建銘是在指責自家立委的提案違憲？

民眾黨團稱，令人難以理解的是，原住民禁伐補償修法前預算約需21億元，修法後預算至少需要42億元，但實際上114年原民會預算僅編列28.1億元，不僅拒不遵守立法院所通過的法律案，更使得前行政院長陳建仁於今年3月對原住民禁伐補償所做出「修法過後配合辦理」的承諾大跳票，也因此週五院會才有委員提案退回「114年度中央政府總預算案」。

最後，民眾黨團批評，若行政院真的覺得立法院通過修法窒礙難行，為何不提出覆議？奉勸柯建銘與民進黨，別遇到不順眼的法案，就想要交給已經被民進黨掌控的憲法法庭處理，如此傲慢的態度，人民不會接受！

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