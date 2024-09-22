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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

為《禁伐補償》藍白聯手退總預算　柯建銘：違憲至為明顯

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

因不滿《原住民禁伐補償條例》通過後中央卻未編足，藍白聯手退回總預算。民進黨團總召柯建銘表示，這個法條把預算編列權回到立法院手上，「違憲至為明顯」，應該要提釋憲。

柯建銘說，立法院開議看到民眾黨團總召黃國昌提出荒謬的權宜問題，而國民黨提出退回總預算，立院這麼久，只在民國108年有退回總預算，是音 823水災治水預算太少，但朝野協商就重新審查，而藍白現在這個理由，就是為了少數立委政治利益退回，況且這個法律是多數暴力通過的法案，他剝奪行政院預算編列權，違反憲法。

柯建銘指出，預算要好好在審查討論，不應該非理性退回總預算，在政治賽局上要讓大家知道哪一黨是對的，獲得民意支持，要良性競爭，不是惡鬥。

柯建銘表示，《原住民禁伐補償條例》應該要提釋憲，等釋憲結果再來談，立委提出增加預算本來就是違憲的，至於未來立法院的戰況，最後還是道理比較重要，要贏得民心、論訴 。

對於在野黨認為原住民禁伐補償20億，不會排擠到2000億的總預算，柯建銘回應，這不是排擠或錢多寡問題，是編列有程序，預算權是行政院，這是權力分立原則 越俎代庖 國會多數暴力，沒有越俎代庖的話，透過一個法律案，讓預算編列權回到立法院，違憲至為明顯。假如用國會什麼都用多數暴力，沒有糾舉程序的話，這國家就完蛋了。

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