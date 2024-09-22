賀錦麗邀二次辯論　川普拒邀約：已經太遲了

▲川普拒絕賀錦麗陣營提出的再辯論邀約。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國民主黨總統候選人賀錦麗近日正式向共和黨對手川普提出挑戰，邀請他在大選前再舉行一場辯論。據指賀錦麗已接受CNN邀請，計劃10月23日舉行辯論；然而川普陣營最新回應指出，由於部分州已展開提前投票，再辯論「已經太遲了」，因此拒絕第二場辯論邀約。

法新社、中央社報導，賀錦麗陣營發言人狄倫（Jen O’Malley Dillon）在一份聲明中指出，「副總統賀錦麗已準備好再次與川普同台辯論。美國人民應該有機會在大選投票前，再次見證這場對決。」

川普目前已參加過兩場總統候選人辯論會，一次是與現任總統拜登的交鋒，另一次則是與賀錦麗的較量。多數專家一致認為，賀錦麗是9月10日辯論會的勝利者。

辯論會後，川普曾對媒體表示，賀錦麗「想再舉行一場辯論，是因為她輸得太慘了…我們會考慮看看。」。

此外，共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）與他的對手華茲（Tim Ryan）將於10月1日在紐約市參加《哥倫比亞廣播公司新聞網》（CBS News）舉辦的副總統候選人辯論。

值得注意的是，CNN辯論會消息傳出之時，維吉尼亞州、明尼蘇達州及南達科他州等地已經開始提前投票，另有約20個州也將依各自規定陸續開放提前投票。

川普21日在搖擺州北卡羅來納的一場造勢活動上表示，他本人很樂意再度辯論，因為辯論具有「很高的娛樂價值」，但部分州已各自依規定陸續開始提前投票，因此此時再辦辯論會已失去意義。

川普還和台下支持者聲稱，儘管6月與拜登的辯論，主辦方CNN對待雙方「非常公平」，但在招致批評後，「他們不會再這麼公平了。」