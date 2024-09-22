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自民黨總裁選舉民調　石破茂、高市早苗、小泉進次郎居前3

▲▼ 日本自民黨總裁選舉，高市早苗（左起）、石破茂及小泉進次郎名列前3。（圖／路透）

▲民調顯示，石破茂（中）、高市早苗（左）及小泉進次郎（右）在9名候選人中高居前3名。（圖／路透）

文／中央社

日媒報導，攸關日本新任首相人選的自民黨總裁選舉，目前已呈現「三足鼎立」態勢。根據一份最新民調，石破茂、高市早苗及小泉進次郎在9名候選人中高居前3名。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，9人登記參選創黨史新高紀錄，預計9月27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

9名候選人分別是49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂、61歲數位大臣河野太郎、63歲內閣官房長官林芳正、68歲自民黨幹事長茂木敏充、43歲前環境大臣小泉進次郎、63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗、68歲前內閣官房長官加藤勝信，及71歲外務大臣上川陽子。

這場選戰有兩位女性參選，讓外界關注日本有沒有可能誕生第一位女首相。支持率穩居前3名的高市早苗日前接受日媒採訪談到此事時說，「無關性別，我的優先考量是國民利益與國家利益，（對第一位女性）沒有執著」。

有關國際社會認為日本在政治領域的女性發展步調落後，高市說，如果能誕生女首相，「（國際社會）評價或許多少會有改變」。

日本朝日電視台報導，距離自民黨總裁選舉投開票不到一週，雖然依目前情勢推測有很高機率將舉行第二輪投票，但選情依舊不明朗。

自民黨總裁選舉採兩輪投票方式，如果無人能在第一輪投票取得過半票數，將取前兩高票進入第二輪投票。

報導也指出，儘管小泉進次郎一度在這次選戰中被視為勝選「大熱門」，但自民黨內有愈來愈多看法認為，這次選戰態勢已轉變成小泉進次郎、石破茂與高市早苗「三足鼎立」。

每日新聞報導，社會調查研究中心昨天所做的最新民調顯示，26%受訪者希望石破茂當選下任自民黨總裁、高市早苗以17%支持率名列第2、小泉進次郎獲14%受訪者支持排名第3。

上川陽子以5%支持率排名第4、河野太郎以4%排名第5。未表態及不關心的比率為26%。

但如果將受訪者限縮到自民黨支持者的話，高市早苗以獲29%受訪者支持居冠、石破茂以24%次之、小泉進次郎以23%緊追在後。

民調也詢問如果現在舉行眾議院大選，在比例代表部分會投給哪個政黨，結果執政的自民黨獲26%受訪者支持居冠、最大在野黨立憲民主黨獲16%次之、日本維新會獲8%排名第3。另有35%的受訪者表示「不知道」。

至於岸田政府執政3年的成績，以滿分100分來看，受訪者評分平均為41分。

這份民調主要採用以智慧型手機持有者為對象的調查方式，從日本18歲以上的7000萬人進行隨機抽樣，總共獲得2044人有效回答。（譯者：黃名璽）

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