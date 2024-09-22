日本黑部觀光小火車「隧道坍方」！49乘客卡鐵道　冒雨徒步撤離

記者王佩翊／編譯

日本富山縣的黑部峽谷鐵道22日上午發生隧道土石坍方，導致載著49名乘客的觀光小火車受困，整輛車卡在鐵軌上動彈不得。所幸該起突發事件並未造成人員傷亡。而旅客也在工作人員的安排下，冒雨步行至附近車站脫困。

根據《日本放送協會》報導，黑部峽谷鐵道位於出平站與猫又站之間的隧道22日上午10時發生土石坍方，當時一輛13節車廂的觀光小火車正好行駛在該路段，當場被卡住。

根據黑部峽谷鐵道的說法，當時觀光小火車上共有49名乘客及工作人員。小火車緊急停止後，所有乘客在工作人員的引導下，慢慢步行回到附近的車站，並在中午12時半左右乘坐另一列車返回始發站宇奈月站。

該起事件並未造成乘客受傷，也無人因為突發事故導致身體不適。但為了確保安全，黑部峽谷鐵道決定停止22日全天所有小火車的運行。工作人員22日已經土石全部清理完畢，因此鐵道公司表示，觀光小火車會在23日恢復正常運行。