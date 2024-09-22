低壓雨彈續炸全台「北東下到晚上」　明天降雨熱區曝

▲今日中部以南地區降雨持續且明顯，北部、東北部降雨到晚上。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

受低壓帶影響，台灣環境不穩定，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今日整體水氣多，預測各地為陰沉天氣，易有短暫陣雨或雷雨。天氣風險公司氣象部經理吳聖宇表示，北部、東北部有明顯的降雨訊號，一直持續到晚間，明日中南部持續有雨的天氣，其他地方配合熱力作用後引發的對流發展。

林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，目前台灣海峽有熱帶性低氣壓往西南方朝中國沿岸靠近，受其環流影響，各地雲量都偏多，並有局部短暫陣雨，而為環境南風迎風面的南部，降雨則較連續，截至今日早上已有大雨等級發生。

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▲今日持續受到低壓帶影響，天氣不穩定，留意豪大雨發生機會。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

他說，今日大環境以偏南風影響為主且整體水氣多，預測各地為陰沉天氣，易有短暫陣雨或雷雨，其中午後搭配熱力作用加成影響，有較顯著對流發展機會，帶來瞬間較大雨勢並伴隨強風或雷擊可能，外出攜帶雨具，並留意天氣變化及局部大雨、甚至豪雨機會。

他表示，明日仍受低壓帶偏南風影響，不過環境風速再略有減弱，目前存在熱帶性低氣壓將減弱消散，各地為陰時多雲天氣，迎風中南部有短暫陣雨，降雨影響程度較今日減緩；相對為弱風區的中北部及東部受熱力作用影響，有較旺盛熱對流發展並往平地擴散影響的機會，帶來較大雨勢。

林孝儒說，周二、三持續為偏南風環境，由於副高勢力略有西伸，低壓帶遠離台灣，迎風中南部雖有短暫陣雨及午後各山區有熱對流雷陣雨機會，但整體各地的降雨趨勢會顯著減少，氣溫回升更悶熱。

林孝儒提到，周四至下周末不排除台灣以東遠洋面再有熱帶系統發展跡象，帶動台灣附近環境為挾帶較多水氣的東北風影響，降雨型態將為北東部有迎風地形短暫陣雨，中南部以午後熱對流雷陣雨為主，目前預報變動度較大，未來仍有待觀察。

▲熱帶性低氣壓TD19。（圖／翻攝天氣職人-吳聖宇臉書）

吳聖宇在臉書指出，今天中部以南地區受西南季風強風軸影響，降雨持續且明顯，氣象署已發布豪雨甚至大豪雨特報。其他地方也會有短暫陣雨，低壓帶中不穩定環境白天配合熱力作用，北部、東北部預報資料有做出非常明顯的降雨訊號，而且會一直持續到晚間。

吳聖宇說，明天整個南北風交會的低壓帶區域會較為往西調整，台灣附近的西南季風強度稍減，但水氣還是很多，迎風面中南部持續有雨的天氣，其他地方仍要注意配合熱力作用後引發的對流發展，整體天氣仍不穩定。

他表示，等到周二低壓帶往西、往北調整，西南季風持續減弱，降雨才會有比較明顯的減少趨勢，不過中南部有短暫陣雨、其他地方留意熱力對流發展的情況可能還是不變。