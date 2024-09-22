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大陸 大陸焦點 特派現場

13歲少女日喝1杯奶茶牙爛光！媽稱「選3分糖不甜」　醫揭恐怖真相

大陸一名13歲國中女學生小花（化名），每天喝1杯奶茶紓壓，媽媽特地選3分糖的應該不甜，但她的牙齒幾乎爛光。（示意圖／pexels）

▲13歲女國中生，每天喝1杯奶茶紓壓，導致罹患「牙齒酸蝕症」。（示意圖／pexels）

圖文／CTWANT

喝飲料紓壓卻爛牙！大陸杭州有一名13歲國中女學生小花（化名）愛喝奶茶，把奶茶作為提神飲品，幾乎每天要喝1杯，但她發現自己牙齒變得又黃又黑，媽媽帶她就醫，才發現已罹患「牙齒酸蝕症」；當小花媽表示女兒都喝3分糖不甜，醫師揭露飲料中其實含有大量看不見的糖分。

據陸媒《都市快報》報導，杭州市第一人民醫院口腔科副主任張黃醫師近期遇到一個病患小花，她今年13歲、是一名國中二年級的女學生，因為每天喝奶茶導致牙齒看起來不美觀，被媽媽帶來檢查；張黃醫師看見小花的牙齒大吃一驚，她整口牙相當脆弱，還有不少白色斑塊，一碰就脫落，推斷她罹患嚴重的「牙齒酸蝕症」。

仔細檢查後，張黃醫師表示，小花有12顆牙齒已經嚴重蛀牙，恐怕要長時間接受根管治療和做假牙。張黃醫師很好奇為何小花年紀小，牙齒卻幾乎快爛光，追問小花媽媽後，得知小花每天都要喝1杯奶茶，但小花媽媽表示，「奶茶都選3分糖，不甜的，怎麼會蛀牙？」張黃醫師搖搖頭說，哪怕是3分糖的奶茶也含有大量看不見的糖分。

張黃醫師解釋，糖分除了會使人發胖，大多數人忽略它也會悄悄毀掉人的牙齒，口腔細菌利用糖分產生酸性的的代謝物，進而腐蝕牙齒，加上1杯奶茶通常不會馬上喝完而是細品，口腔長時間接觸糖分加上沒有及時做口腔清潔，就會加劇蛀牙的發生。張黃醫師表示，小花的牙齒會變得又黃又黑，是因為牙菌斑吸附奶茶中的色素導致。

張黃醫師呼籲想要保持口腔健康，最先要改掉喜歡酸甜口味的飲食習慣，避免高頻率攝取酸甜口味的飲食，可以喝奶茶，但避免短時間頻繁飲用，否則很容易跟小花一樣引起牙齒酸蝕症；若食用酸甜口味的飲食，可以用清水漱口，能改善嘴巴裡的酸性環境；用餐半小時後再用含氟牙膏刷牙，能減少牙齒磨損。萬一牙齒已經敏感、蛀牙或發炎，要盡快找專業的牙醫師進行治療。

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