爆料「賴清德打電話罵彭啓明」　邱泰源：我們是非常好的朋友

▲衛福部長邱泰源。（圖／社團法人台灣醫務管理學會提供）

記者張乃文／台北報導

衛福部長邱泰源今（21）日出席醫務管理學會年會，致詞時卻提及總統致電「罵環境部長」，認為環境部沒給足夠資源，讓醫療院所執行減碳。此話一出引發議論，邱泰源接受媒體聯訪回應，「我跟環境部長是非常好的朋友」，所以兩部溝通絕對無礙。他強調，和總統、行政院長間本來就經常會透過電話溝通，「這是很有效率的作法」，把事情解決最重要。

邱泰源今日出席活動致詞時，一句「總統致電罵環境部長」引發外界議論。他下午接受媒體聯訪提到，在醫管學會的會議主要是談到對於醫療院所的管理經營，也表達總統及行政院對醫界的關心，特別是在健保協助及健康台灣等工作項目，經費挹注更是有史以來最高，中間提及因為理事長洪子仁所說的「淨零減碳」，醫療院所也願意一同努力。

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至於總統賴清德罵環境部長彭啓明一事，邱泰源表示，「我跟環境部長是非常好的朋友」過去一同推動健康城市等工作，所以衛福部和環境部之間，溝通絕對無礙，「不可能有溝通不良的現象」。他解釋，先前因為兩部聯合舉辦大型活動，當時是針對醫院減碳等議題，總統也誇獎彭啓明。

邱泰源表示，今天的致詞完全沒有罵彭啓明，且與總統、行政院長之間的電話聯繫是非常頻繁的，「這是很有效率的作法」把事情解決最重要，但行政制度上也一定會遵守。