改善行人地獄！全台8處優先路段出爐　南部直轄市全無

▲「全民參與街道改善平台」第一梯次民眾提案與票選結果出爐。（示意圖／記者李毓康攝）

文／中央社

為改善「行人地獄」問題，內政部推出全民參與街道改善平台，選出全台8處優先改善路段，包含桃園楊梅中興路、淡水學府路、台北市安居街、新竹市香山區大庄路等，內政部將邀專家學者協助執行。

內政部7月推出「全民參與街道改善平台」，讓民眾可以直接參與道路改善。內政部今天透過新聞稿指出，全民參與街道改善平台第一梯次民眾提案活動已於7月底結束，共1萬2064件提案。

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內政部指出，經彙整民眾提案及票選結果，計有桃園市楊梅區中興路、台中市南屯區向上路一段、新北市淡水區學府路、台北市大安區安居街、新竹縣竹東鎮東寧路二段、宜蘭縣羅東鎮文林路、嘉義市東區蘭井街、新竹市香山區大庄路等8處入選為優先改善路段。

▲桃園女子在過斑馬線時遭右轉轎車撞飛。圖為撞擊前瞬間畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

內政部指出，改善經費將由中央「永續提升人行安全計畫」全額挹注，後續將由國土管理署於9月底前邀集專家學者組成輔導團協助及落地執行，並適時邀請提案民眾討論，共同建構人行環境示範區域，進而促進公共空間永續發展，共創以人為本街道環境。

內政部表示，除了8處優先改善路段外，其餘獲得投票數達50票以上的提案路段，國土管理署將會函請地方政府評估可行性，如有需求可進一步申請經費補助，以提升街道環境安全及便利性。另為使民眾充分掌握工程進度，計畫核定後的設計說明會、工程變更會勘等各執行階段，都會通知提案民眾，讓民眾可充分參與工程各執行過程，以落實全民參與街道環境改善的政策目標。

內政部指出，「全民參與街道改善平台」是政府與民眾合作的重要管道，民眾可提出符合在地需求的具體建議，並直接參與地方建設。為更廣泛邀請民眾參與，國土管理署預計於今年底辦理第二梯次提案活動，近期也將與公益團體研議相關宣傳策略，密切與學校溝通期能將人本交通的概念向下扎根，以鼓勵學子積極參與提案，增加提案族群的多樣性。