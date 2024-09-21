死刑釋憲出爐！高大成反廢死　喊：若至親遭害還能贊同...我佩服

▲高大成說，死刑有警惕作用，可預防犯罪，反對廢死。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

憲法法庭20日針對37名死囚的「死刑存廢釋憲案」判決合憲，但限縮適用範圍，不光是法界質疑等同進入實質廢死，法醫高大成也不認同憲法法庭昨日的決定。高大成說，真要談論廢死，應是要被害者家屬、有切身之痛的當事人來評判，「若有經歷至親被殺害還能贊成廢死，我佩服」。

高大成表示，他從事法醫逾40年，從未看過死刑犯改判出獄後，再犯機率高。他說，憲法中本就有死刑，現在情況變成可以判死刑、但設下嚴苛條件，很難判死刑，相當於廢死，這豈不是違憲？

他舉例，曾有案例是1名男子在犯下殺妻案之前，特地看了精神科，並替妻子投保，遭逮後宣稱自己罹患精神障礙，如果沒落網，就能大賺一筆保險金，但即使落網，也能透過犯案時神智不正常減輕其刑，兇嫌此等心理，泯滅人性，法律卻不能給予最嚴厲制裁。

高大成認為，精神鑑定就如同測謊，測謊都可以用演戲來過關，精神鑑定也有可能騙過精神科醫師，醫師不是神，總有疏漏，不可能百分之百確定真有精神病，若精神病就能逃死，那酒駕肇事致人於死，是否也能說「我喝了酒才撞死人」？兩者並無不同。

高大成說，死刑具有警惕作用，可預防犯罪，只要執法人員掌握確切證據，且應宣判死刑，就應執行死刑，否則若死刑犯哪天出獄，社會大眾將人心惶惶，這是治安問題。