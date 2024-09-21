　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

死刑釋憲出爐！高大成反廢死　喊：若至親遭害還能贊同...我佩服

▲▼ 。（圖／資料照）

▲高大成說，死刑有警惕作用，可預防犯罪，反對廢死。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

憲法法庭20日針對37名死囚的「死刑存廢釋憲案」判決合憲，但限縮適用範圍，不光是法界質疑等同進入實質廢死，法醫高大成也不認同憲法法庭昨日的決定。高大成說，真要談論廢死，應是要被害者家屬、有切身之痛的當事人來評判，「若有經歷至親被殺害還能贊成廢死，我佩服」。

高大成表示，他從事法醫逾40年，從未看過死刑犯改判出獄後，再犯機率高。他說，憲法中本就有死刑，現在情況變成可以判死刑、但設下嚴苛條件，很難判死刑，相當於廢死，這豈不是違憲？

他舉例，曾有案例是1名男子在犯下殺妻案之前，特地看了精神科，並替妻子投保，遭逮後宣稱自己罹患精神障礙，如果沒落網，就能大賺一筆保險金，但即使落網，也能透過犯案時神智不正常減輕其刑，兇嫌此等心理，泯滅人性，法律卻不能給予最嚴厲制裁。

高大成認為，精神鑑定就如同測謊，測謊都可以用演戲來過關，精神鑑定也有可能騙過精神科醫師，醫師不是神，總有疏漏，不可能百分之百確定真有精神病，若精神病就能逃死，那酒駕肇事致人於死，是否也能說「我喝了酒才撞死人」？兩者並無不同。

高大成說，死刑具有警惕作用，可預防犯罪，只要執法人員掌握確切證據，且應宣判死刑，就應執行死刑，否則若死刑犯哪天出獄，社會大眾將人心惶惶，這是治安問題。

ET快訊
降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」
蝸牛小米粽3死　食藥署：恐是人為機率增
死刑有條件合憲！高雄女教師命案　家屬批：挺廢死是踐踏鮮血
快訊／11縣市豪大雨特報！　豪雨灌4地
酷航飛東京兩度取消！旅客被請下機　延誤18小時改明天飛
多數台灣人薪水「能領到4萬元？」　網點出1數據：這才是現實
陸77歲翁與33歲保姆奇蹟生子！親子鑑定出爐　男卻被活活氣死
沒末班捷運了！他手握「10張↑台積電」：寧冒雨騎YouBik

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園男倒車撞壞消防栓「1根菸超臭露餡」　毒駕下場出爐

「無煙燒肉」太油！大火竄煙管恐怖畫面曝　疏散12員工5桌客人

花蓮台9線車禍！重機女騎士疑自撞安全島　趴地不起命危送醫

死刑有條件合憲！高雄女教師命案　家屬批：挺廢死是踐踏鮮血

死刑釋憲出爐！高大成反廢死　喊：若至親遭害還能贊同...我佩服

桃園通緝犯拒盤查「騎車撞警狂逃」　線上警網逮人...下場曝光

警員遭毒駕撞死！2個月了殉職撫卹金還沒下落　警方回應了

韓國女大生八里驚魂！惡男假問路偷包還盜刷　3嫌KTV慶功被逮

北竿男童撞落地窗框！後腦勺5cm裂傷　馬祖海巡派艇送南竿就醫

獨／BMW擊落女騎士！EMT正妹房仲變愛心天使　路口撐傘檢傷助人

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

小S喝醉「連發50條語音訊息！」　蔡康永一看：當然一條都不聽XD

22歲台男赴陸失聯第25天　曾用IG「閱後即焚」報平安

大咖都在Disney+！朴信惠.金泰梨重磅回歸　現訂閱下殺5折還能擁有金秀賢.池昌旭

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

高雄惡火16歲兄喪命樓梯口　弟40%燙傷...全家福惹鼻酸

桃園男倒車撞壞消防栓「1根菸超臭露餡」　毒駕下場出爐

「無煙燒肉」太油！大火竄煙管恐怖畫面曝　疏散12員工5桌客人

花蓮台9線車禍！重機女騎士疑自撞安全島　趴地不起命危送醫

死刑有條件合憲！高雄女教師命案　家屬批：挺廢死是踐踏鮮血

死刑釋憲出爐！高大成反廢死　喊：若至親遭害還能贊同...我佩服

桃園通緝犯拒盤查「騎車撞警狂逃」　線上警網逮人...下場曝光

警員遭毒駕撞死！2個月了殉職撫卹金還沒下落　警方回應了

韓國女大生八里驚魂！惡男假問路偷包還盜刷　3嫌KTV慶功被逮

北竿男童撞落地窗框！後腦勺5cm裂傷　馬祖海巡派艇送南竿就醫

獨／BMW擊落女騎士！EMT正妹房仲變愛心天使　路口撐傘檢傷助人

桃園男倒車撞壞消防栓「1根菸超臭露餡」　毒駕下場出爐

以軍約旦河西岸狙斃4人！將遺體「從屋頂拋落地面」　白宮怒了

爺爺住加護病房2周想念愛犬　醫院安排「驚喜會面」他秒落淚

「無煙燒肉」太油！大火竄煙管恐怖畫面曝　疏散12員工5桌客人

神田沙也加渣男前任復出失敗！　「有安全疑慮」舞台劇取消演出

高通傳併購英特爾　專家：可能對處理器事業感興趣

降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

改善行人地獄！全台8處優先路段出爐　南部直轄市全無

與羅時豐拆夥！姪子頻道再出發「封面標題藏玄機」網抓：腳踩牛

「搗米臼殘留小米粉」農藥量飆高　食藥署：恐是人為機率增

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

高中哥肉身護弟喪命！14歲國中弟搶命中

22歲男赴陸失聯！IG「閱後即焚」報平安　

高雄「排毒一條街」被抄！紅牌10女被逮

唯一女死囚可能逃死！　5死囚被點名可提非常上訴

老師約「緊身女學生」被酸是色狗　4同事通報竟被告

不堪黑函攻擊！國小泳隊教練全體離職

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

大雷雨狂炸！苗43線土石流　黃泥傾瀉空拍畫面曝

53歲按摩姨單挑43歲男客　加價換吃全餐

台中女匯275萬遭勸阻　夫連喊3次：不要給她匯

蛇蠍小三「滾水燙死元配、電鍋砸斃丈夫」！

自小客車自撞路樹 車輛體解駕駛噴飛送醫

更多熱門

相關新聞

蝸牛小米粽釀3死　高大成：非自殺或他殺

蝸牛小米粽釀3死　高大成：非自殺或他殺

台東爆發疑似集體食物中毒事件，造成12人送醫、其中3人死亡。衛福部指出，蝸牛小米粽中檢測出劇毒農藥「有機磷托福松」；衛生局也在曾姓阿嬤家中發現已開封的芬普尼除蟲劑。對此，法醫高大成根據目前相關資料，認為曾姓阿嬤應是誤用、誤食，自殺或是遭人故意下毒的機率很低。

批「死刑有條件合憲」玩文字遊戲　趙少康：跟詐騙集團有何不同？

批「死刑有條件合憲」玩文字遊戲　趙少康：跟詐騙集團有何不同？

大法官宣告死刑有條件合憲　游盈隆：有智慧的釋憲！

大法官宣告死刑有條件合憲　游盈隆：有智慧的釋憲！

大法官設八生死門　幾乎實質廢死

大法官設八生死門　幾乎實質廢死

北所囚情平穩主因：還有一線機會

北所囚情平穩主因：還有一線機會

關鍵字：

憲法法庭死刑存廢法醫質疑高大成

讀者迴響

熱門新聞

小琉球學浮淺！她連2個月民宿%%已婚教練

486揭郭書瑤「三塊布禮服」1缺點：我以為是Makiyo

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

劉芒消失9個月結婚了！

林森北路「酒店妹」跨國運毒　白嫩長腿正面照曝

2025行事曆「全年放假少一天」　人事總處解釋了

今晚到明天「雨最猛烈」　豪雨轟4地

讀畢業一定賺錢？眾人點名2系誤會大了

大谷翔平再創「52-52」驚人紀錄

弒母殺女友！他帶嫂嫂逃32年後解脫了

好市多「握壽司」賣不完怎麼辦　影片揭密引朝聖

許家蓓逝　吳沛憶：牽妳的手交給菩薩

頂呱呱震撼2牛津女大生：根本天堂

大谷51號全壘打：有罪還是無罪？

更多

最夯影音

更多

他砸15萬爆買iPhone 16　果粉4：30就衝直營店排隊

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

大谷翔平單季51-51神紀錄　主播喊：棒球史上最偉大的一天

鍾欣凌、胡智爲「姊弟相認」　互送嬰兒車＆實戰手套當見面禮

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面