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死刑釋憲「有條件合憲」　北所囚情平穩主因：還有一線機會

▲▼死刑存廢釋憲案宣判，司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲司法院大法官憲法法庭審理死刑存廢釋憲案，20日宣告相對死刑不違憲。（圖／翻攝司法院網頁）

記者黃哲民／台北報導

司法院大法官憲法法庭審理眾所矚目的死刑存廢案，今（20日）宣告相對死刑不違憲，但列出訴訟程序等8項缺失違憲，並明示全國37名等候槍決的定讞死囚，可依本件憲法判決意旨請求檢察總長提起非常上訴，對此結果，關押最多定讞死囚的台北看守所緊盯囚情，目前未傳出浮躁狀況。

全國現存37名定讞死囚，分別關押在台北、台中、台南、高雄看守所及台中女子監獄，其中21人關押在北所，包括落網關押35年最久的邱和順、判死定讞拖24年沒執行最久的黃春棋與陳憶隆。北所設有台北監獄刑場，已執行過全台約2/3死刑。

▲▼死刑存廢釋憲案宣判，司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲司法院長許宗力兼任憲法法庭審判長，20日宣示死刑存廢釋憲案判決結果為有條件合憲。（圖／翻攝司法院網頁）

37名定讞死囚都參與聲請解釋本件死刑存廢案，從今年（2024年）1月25日獲得憲法法庭受理、4月23日開庭言詞辯論，再歷經5個月等待，憲法法庭今宣示相對死刑不違憲，包括殺人罪、性侵殺人罪、強盜殺人罪與擄人勒贖殺人罪，這4罪法定刑除了死刑，還有無期徒刑或10年以上徒刑選項。

但憲法法庭認為1999年4月21日修正前的擄人勒贖殺人罪，法定唯一死刑的規定違憲，黃春棋與陳憶隆就是被依此罪舊法判死定讞。此罪修法後增列無期徒刑或12年以上徒刑選項，目前國內已無唯一死刑罪名。

憲法法庭另列出7項現行的刑事訴訟程序缺失、宣告違憲，包括上述4種罪名的被告應詢或應訊時，未強制辯護人在場，第三審審判未強制辯護、未強制進行言詞辯論，死刑判決未強制合議庭一致決，以及上述4種罪名被告，於行為時、審判中與判死定讞後，若有精神障礙或其他心智缺陷，未強制不准判死與不准執行死刑。

▲▼司法院憲法法庭書記廳長楊皓清（左）、司法院發言人陳婷玉（右），20日共同召開記者會講解憲法法庭死刑釋憲判決結果。（圖／司法院提供）

▲司法院憲法法庭書記廳長楊皓清（左）、司法院發言人陳婷玉（右），20日共同召開記者會講解憲法法庭死刑釋憲判決結果。（圖／司法院提供）

除了第1種唯一死刑已不復存在，憲法法庭宣告其他7種違憲情形，須於即日起2年內修法、若逾期未完成，則現行規定失效，而涉及後3種被告有精神障礙或其他心智缺陷情形，憲法法庭更明示完成修法前，不得判死也不得執行死刑。

憲法法庭今天的宣示，攸關定讞死囚能否逃死，北所早已密切注意囚情，適時安撫開導，所內多數定讞死囚是長期房客，也遵守作息規定沒鬧事，今得知釋憲結果，並沒出現浮躁狀況。

據悉，主因可能是定讞死囚認為依照本件釋憲判決，還有一線機會，因憲法法庭判決明示，本件聲請釋憲的定讞死囚，若能舉證自身犯罪情節「非屬最嚴重」而仍被判死，就可請求檢察總長提起非常上訴，檢察總長依職權若認定個案符合本件釋憲判決意旨，也可主動為當事人提起非常上訴。

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