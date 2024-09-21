921地震25週年！6歲奇蹟生還男童現身　盧秀燕獻上大擁抱

▲台中市長盧秀燕與當年6歲在瓦礫堆中被救出的張景閎，一起感謝國內外救災單位。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

今天是921大地震25週年，台中市政府與國立自然科學博物館聯合在921地震教育園區舉辦「921震災25週年特別活動」，由台中市長盧秀燕主持，她與當年6歲在瓦礫堆中被救出的張景閎，一起向國內外救災單位致謝，盧秀燕也親自頒發紀念品，感謝每一位城市英雄。

張景閎在當年921地震時僅6歲，被壓在瓦礫堆下長達86小時，在韓國救難團隊經歷7小時挖掘，奇蹟被救出生還。張景閎說，當時他被埋在瓦礫堆中，一片漆黑，不知昏睡了多久，眼前突然發出強光，周圍開始出現聲響，終於被韓國救難團隊救出，今天感謝國內外救難單位的救命之恩。

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「勿忘921！」盧秀燕表示，25年前的今天，中部地區發生芮氏規模7.3的大地震，造成超過10萬戶房屋毀損，大台中地區一夜之間死亡民眾高達1267人，傷者不計其數，家園破碎、滿目瘡痍，各級政府和國際救援人員立即投入救災工作，協助災民安置及重建，展現人道精神與互助情誼。

盧秀燕指出，921地震發生時，她時任立法委員，不眠不休四處奔波救災，因為台中是受創最嚴重的地區。台中市政府25年來深具教訓，既然天災無法制止，市府除了建置更完善的救災制度，不斷在各級學校宣導防災教育和演練，做好各項防災準備外，今日更特別舉辦25週年紀念活動，透過各類防災教育、體驗活動來推廣地震避難知識，強化民眾的自救及救人能力，以期降低災害帶來的傷亡。

今天活動有當時多個國內外救難團隊參與，包括加拿大駐台北貿易辦事處、日本台灣交流協會、駐台北韓國代表部、新加坡駐台北商務辦事處、德國在台協會、德國國際搜救隊、德國救難犬協會等國外單位，以及國內25個團體及個人，盧秀燕也代表全體市民感謝當年協助救災的國內外單位。

活動中播放專訪各團體心得的回顧影片，讓參與民眾回憶起當時救災的過程，感人至深，也極具紀念意義，更展望台中的韌性城市願景；隨後搜救隊於921地震教育園區北棟的倒塌教室內進行救援行動實況演出，逼真情境與救援畫面，讓人身歷其境、熱血沸騰。