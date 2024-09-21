警光雜誌60歲！36年資深警員創作《警光好男兒》　唱出工作艱辛



▲警光雜誌將滿60歲，36年資深警察寫歌「警光好男兒」，道出警察辛勞。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

警政署刊物《警光雜誌》於1965年4月創刊，即將步入一甲子的悠久歷史，為國內首本傳遞「安全」意識及觀念的刊物，紀錄著警察發展的歷程，也是象徵警察歷史以及精神傳承，在即將滿60年前夕，資深警察也創作《警光好男兒》歌曲，寫出警察工作的艱辛以及無私無畏。

警政署為慶祝警光雜誌創刊即將在2025年滿一甲子，服務警界逾36年的資深警察同仁，特別以親身經歷及感受，創作《警光好男兒》詞曲，歌詞中「免傷悲，咱堅心打詐一定勝利」，鼓舞全體警察同仁堅持打詐決心，最終將迎來勝利。

資深警察寫出這首歌曲，除獻給警光雜誌作為一甲子紀念外，也獻給每位辛勤付出的警察同仁，並鼓勵下一代警察傳承精神、肩負使命，勇敢面對挑戰。

警政署強調，警光雜誌悠久的歷史，記錄著警察從蓽路藍縷到風華菖盛的蛻變與發展，也見證台灣治安史上每個重要篇章，並以深化警察學術交流自許，傳承警察文化及維護治安的使命。

台灣治安環境舉世稱羨，要感謝每一位警眷與國人朋友，因為您們的支持，讓所有警察無後顧之憂為治安打拼。警光雜誌創立2萬1700多個日子，見證警察治安歷史，也見證了所有警察的堅守與貢獻。我們許下心願，齊心守護臺灣，攜手同進，下一個一甲子。