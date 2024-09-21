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影迷衝了！西門威秀、桃知道威秀28日看電影「只要50元」

威秀影城時隔4年重返西門町商圈，台北西門威秀將於9/25試營運。（本刊資料照）

▲威秀影城時隔4年重返西門町商圈。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

先前因訂單系統露餡，意外揭露威秀影城時隔4年重返西門町商圈。威秀影城說明，台北西門影城將於9/25試營運，而桃園桃知道威秀影城也將於9/23盛大開幕；另，威秀推出慶祝活動，2間影城在9/28當天前500名領取兌換券的影迷，憑券可用50元銅板價購買2D電影票，1人限購2張。

▲▼ 。（圖／）

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▲台北西門威秀影城將於9月25日試營運。（圖／威秀影城 提供）

威秀影城說明，台北西門威秀影城將於9/25試營運，在9/25至11/24期間，只要臨櫃購買4張電影票，便可獲得序號兌換券，憑券可免費進入電影院拍貼機，拍攝專屬的電影院四格照片。

另外，適逢桃園桃知道威秀影城9/23盛大開幕，桃知道威秀與西門威秀同步於9/28推出「50元觀影」活動，前500名領券的影迷僅須花費50元就可觀賞當日的2D電影，1張券限購2張電影票，2間影城各限量發送500份，發完為止，相關活動細節可上威秀官網查詢。

▲▼ 。（圖／）

▲園桃知道威秀影城將於9月23日盛大開幕。（圖／威秀影城 提供）

根據威秀官網資訊，台北西門威秀影城位於萬華區漢中街52號8-11樓，共有9座影廳，共計1,071席次，服務專線為02-2312-3232。


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