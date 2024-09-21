21歲妹「戴口罩、打馬」跟學長拍AV！　前男友發現求下架

▲口罩加上馬賽克仍擋不住！女大生與學長拍AV遭前男友識破求下架。(圖／CTWANT提供)

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日本一名女大生因經濟拮据，經友人介紹與一名大四學長共同拍攝A片，並在網路上架販售，為求隱匿身分，她不僅戴上口罩，更在臉上打了厚厚馬賽克，以為能瞞天過海。不料，幾個月後前男友竟透過「聲音」認出了她，讓她始料未及。前男友的訊息如同一記晴天霹靂，讓她陷入深深的恐慌之中。

根據《日刊SPA！》報導，為了擺脫經濟困境，21歲的女大生愛子（化名）向男性友人求助，友人介紹她認識大四的學長北野，這名學長雖然不斷留級，卻靠拍成人影片賺得盆滿缽滿。愛子在充分了解拍攝細節後，考量到可以佩戴口罩遮臉，且後製時會進行馬賽克處理，才決定與北野進行一對一拍攝，並簽署了相關合約。

拍攝結束1個月後，北野將剪輯完成的影片上架販售，同時也傳給愛子過目。由於臉部經過厚重的馬賽克處理，加上知情人士僅限於介紹工作的男性友人和北野學長，因此愛子對影片的隱密性感到非常有信心，「就算是我認識的人，看到這部影片也絕對不會認出是我。」

然而幾個月後一則訊息如同一記重錘，擊碎了愛子的平靜。前男友傳來一條影片連結，並篤定地說：「這不就是妳嗎？」愛子瞬間如遭雷擊，她不明白明明已經做足了防範措施，也沒有任何身體特徵，怎麼會被前男友認出來？最後前男友才透露自己透過聲音認出她。

恐懼的陰影籠罩著愛子，她再也無法忍受這種煎熬。不得已之下，她慌忙聯絡北野，希望對方能將影片下架。最後，北野開出退回一半酬勞的條件就可以下架，愛子只能無奈地答應。隔天，影片果然如願被下架，但愛子的心卻依然忐忑。她知道影片已經被很多人購買，如果有人將它上傳到免費網站，她將永遠無法擺脫這場噩夢。如今，她對當初的決定悔不當初，每天都活在恐懼之中。



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