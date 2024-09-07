女大生暑假打工一個月「薪水僅10元」！無助求救：這啥情況？

▲有女大學生透露自己打工6小時，扣完勞健保店長只給她10元。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

每年暑假結束都會傳出一些打工糾紛，最近有一名女大學生上網抱怨，暑假在娃娃機店打工，8月只有被排6小時的班，按時薪計算應該有1098元進帳，但結算薪水後只領到10元，追問下店長卻聲稱要扣勞健保。對此，許多人勸她快點檢舉，不然就是店長可能替她投保1個月，才會發生這種尷尬情形。

6日一名女大學生在網路論壇Dcard匿名發文求助，她今年暑假到知名娃娃機店打工，8月店長只有幫她排6小時的班，她依照目前時薪183元計算，「照理說薪水總共1098元，但扣掉勞健保，老闆扣我1088元」她說8月薪水她只拿到10元。

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女大學生透露自己剛升大學一年級，不清楚怎麼計算勞健保，還要靠打工收入生活，無奈說「能詢問這是什麼情況嗎？」拜託Dcard網友解惑。

貼文一出，大多數人一面倒懷疑店長在欺負人，認為她年紀小好騙，勸她先檢舉，「老闆看妳學生好欺負吧」、「先確定他真的有幫妳保勞健保」、「可以打給勞工局申訴」、「卡公布店名或檢舉」、「要確定真的有保喔，我會查之後才發現以前有些打工都騙有保」。

不過有部分網友也分析女大學生為何被扣這麼多勞健保，「我猜老闆不熟悉勞健保的操作，妳被扣的金額就是最低月薪去保+3塊錢，3塊錢我猜是轉帳手續費」、「臨時工跟正職的勞健保算法不一樣，他可能用領月薪的人算」、「領日薪通常勞保不會另外扣錢，因為一天只要幾十塊，妳老闆應該搞成月薪，然後一個月只做6小時」。

有網友也建議大家可以使用健保快易通或勞保局e化服務系統，就能主動確認公司到底有無加保，也能跟公司申請完整的薪資條，就不會造成雙方誤會。

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