13歲女每晚一杯手搖「牙齒被腐蝕」　醫：最好在15分鐘內喝完

▲小柳的牙齒被腐蝕。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

浙江杭州一名13歲的女孩小柳（化名）日前發現自己的牙面變得凹凸不平，還有不少咖啡色沉積物，怎麼刷都刷不掉，到醫院檢查才發現，患上了嚴重的「牙齒酸蝕症」，整口牙已經變得脆弱不堪，她才向醫生坦言，自己每天睡前一定都要喝一杯手搖飲料，才能舒緩壓力。

據《杭州電視台》報導，小柳表示，她非常愛喝手搖飲料，「壓力一大就想喝，喝了感覺人很快樂，而且精神也好。」漸漸地，小柳把手搖飲料，當作學習時的提神利器，每晚都要喝上一杯。

小柳某天發現，自己的牙齒變得不平整，還黃又黑，到杭州醫院口腔科檢查發現，整口牙都變得很脆弱，像石膏一樣，還有不少白色斑塊，輕輕一碰就脫落下來，令她相當害怕。

▲小柳每晚一杯手搖飲料。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

醫師表示，經檢查，小柳有12顆牙，都存在嚴重的齲齒現象，必須用漫長的時間，來做根管治療和牙冠修復，「了解情況後，我認為，這和她長期喝手搖飲料的習慣有關。」

醫師說道，「很多人認為，手搖飲料大多就是奶和茶，卻忽略了它其實集合了大量的糖，就算是三分甜度，也含有大量看不見的糖分，喝手搖快樂的同時，身體可能卻遭殃，除了會變胖外，口腔細菌利用糖分產生酸性的代謝物，會腐蝕牙齒。」

醫師補充，「很多人喝手搖都是細細品味，像小柳這樣，一喝就是一個晚上，長時間的糖傷害，加上不及時和徹底口腔清潔，就容易加劇齲齒的發生，一杯手搖最好在15分鐘內喝完，避免短時間間隔頻繁地喝，容易導致牙齒脫礦而引起酸蝕症。」