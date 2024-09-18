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明登浙江！颱風「葡萄桑」一天狂奔1100公里　陸媒：比摩羯快4倍

▲▼葡萄桑將登陸浙江。（圖／翻攝自微博）

▲「葡萄桑」最快明下午登陸浙江。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國中央氣象台18日消息指出，14號颱風「葡萄桑」今（18）日上午8點，已抵達位於琉球群島那霸市東南方向，約570公里的西北太平洋洋面上，預計「葡萄桑」將以每小時45公里的速度，向西北方向移動，於明日下午到晚上在浙江玉環到象山一帶沿海登陸。

據《都市快報》報導，「葡萄桑」對杭州的影響主要在19日上午至20日上午，雨的影響比風的影響更大；降雨方面，主城區、蕭山、餘杭、臨平、錢塘、富陽、桐廬部分暴雨，天目山區、龍門山區局部大暴雨；風力方面，最大偏北風平原地區6～8級，山區及江湖水面7～9級個別10級。

▲▼葡萄桑將登陸浙江。（圖／翻攝自微博）

▲「葡萄桑」路徑預測圖。（圖／翻攝自微博）

平均來說，颱風移動速度一般在15公里／小時（4.17公尺／秒）到20公里／小時（5.56公尺／秒）之間，移動速度達到30公里／小時，在颱風裡就算快了，但眼下衝著浙江而來的這個颱風「葡萄桑」，堪稱「飛毛腿」，一天就狂奔1100公里，昨天的移動速度一度達到了驚人的60公里／小時，是颱風「摩羯」移動速度的4倍。

▲▼葡萄桑將登陸浙江。（圖／翻攝自微博）

▲「葡萄桑」預測圖。（圖／翻攝自微博）

氣象分析師信欣表示，常年平均情況下，9月本身就是颱風活躍季，生成的颱風數量僅次於8月，為全年第二多的月份。其次，近期因為副熱帶高壓的形狀、位置也有利於颱風形成。

報導指出，今年八月以來的高溫天氣，很可能會被「葡萄桑」終結，因為它不光自己出力，還藉力於冷空氣，預計20日新一輪冷空氣開始影響中國，浙江自北而南開始降溫。

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