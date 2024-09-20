　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇預言這次打房一定會成功　批「金龍海嘯」太晚又太猛傷及無辜

▲▼國民黨團召開 回應大法官死刑釋憲案 記者會首席副書記長王鴻薇 立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

央行祭出第7波房市管制措施，不但加碼第二戶限貸最高成數降為5成，擴大至全國等史上最嚴格信用管制，並緊縮行庫銀根，被網友稱為「金龍海嘯」。藍委王鴻薇今（20日）質詢時指出，這次打房猛藥來的太晚又太猛，會傷及無辜。王也預言，這次打房會成功，房價一定會有反應，但應考慮到有些不是在炒房的人，「有的人很倒楣欸，他們又沒在炒房。」央行總裁楊金龍僅回應，會持續來檢討。

楊金龍19日宣布祭出第7波房市管制，揚言「這是給投機客一個Lesson（教訓），讓他們有個警覺」，楊金龍認為，房市已經過熱，要cool down（冷靜）下來。楊更首曝，這次升存款準備率1碼再收回1250億元，央行理事成員評價認為「很Powerful」（夠力）。

楊金龍今也赴立院備詢，王鴻薇質詢時就指出，昨天公布的第七波打房效果非常驚人，打房當然該打，但這波史上最猛、往死裡打的打房措施，自己之前跑中央銀行就認識總裁，極度尊重中央銀行獨立性，不希望政治干預中央銀行，但這次必須反映民情，這次打房猛藥來的太晚又太猛。

王鴻薇喊話，應該要考慮到有無濫殺無辜狀況，現在第二房從六成一路降到四成，但現在房價很高，很多買預售屋可能兩年前買，現在面臨另外兩成籌不出錢、必須去退，按照現行契約必須補房價15%，也許幾年前買預售屋現在要交屋但補不過來，倒楣的就是這些兩年前買預售屋。

王鴻薇指出，現在自然人第二房沒有寬限期，很多中南部人原來就有繼承祖厝，但來到台北、新北打拼不能買房嗎？連寬限期都沒有，總裁說要給這些投資客一個lesson，但很多人不是投機也不是投資啊！自然人繼承祖厝現在買房被當投資客，這不合理。

王鴻薇呼籲，不要濫殺無辜，具體建議中央銀行，應該訂一個日出條款，當央行有如此嚴厲的打房，選擇性信用管制應該從此開始，買成屋或預售屋現在貸不到錢要馬上去退，他們何其無辜，「是他們在炒房嗎？當然不是啊！是誰在炒房？新青安！我真的很生氣。」

王鴻薇批評，從去年八月份推新青安，從南到北最少都漲5%，新青安成為房價上升元凶，結果別人倒楣了，「推新青安的人出來道歉啊！蛤！推新青安造成房價一發不可收拾，然後才重拳打房。」

王鴻薇預告，這次打房會成功，房價一定會有反應，但不能坐在冷氣房裡，就如同限貸令，她預言，半年內會再出現貸不到錢，因為銀行都滿水位了，希望這波打房措施中，能考慮到這些並非在炒房的人，「要教他們一個lesson，有的人很倒楣欸，他們又沒在炒房。」楊金龍僅回應，會持續來檢討。

ET快訊
赴陸失聯男大生已畢業　請假一周沒回來上班
「金龍海嘯」第一排　專家指這裡機率高
死刑「有條件合憲」　行政院：將督促檢討相關規定修正
快訊／死刑釋憲出爐！廢死聯盟發聲了
死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會
死刑釋憲出爐　最高檢：將為死囚黃春棋、陳憶隆提非常上訴
快訊／下班注意「11縣市續發豪大雨特報」　大雷雨炸3地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

赴陸失聯男大生已畢業在工作　向老闆請假一周「沒回來上班」

憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　行政院：將督促檢討相關規定修正

黃國昌轟翁柏宗「送高價海鮮廠商買單」　NCC急澄清：絕無此事

憲法法庭判死刑「有條件合憲」　綠黨團尊重：涉及修法問題會再評估

傳國慶晚會經費暴增？　北市府：經費都沒問題、增加的都是募款

王鴻薇預言這次打房一定會成功　批「金龍海嘯」太晚又太猛傷及無辜

大法官「犯罪情節需最嚴重」才可判死　藍委：司法院應定義清楚

死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會

羅文嘉：海基會預算沒暴增　過去企業募捐比例太高

死刑合憲但須限縮範圍　總統：尊重司法審判、強化社會安全

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

直男去韓國執事咖啡店　親密互動他直呼受不了

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

赴陸失聯男大生已畢業在工作　向老闆請假一周「沒回來上班」

憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　行政院：將督促檢討相關規定修正

黃國昌轟翁柏宗「送高價海鮮廠商買單」　NCC急澄清：絕無此事

憲法法庭判死刑「有條件合憲」　綠黨團尊重：涉及修法問題會再評估

傳國慶晚會經費暴增？　北市府：經費都沒問題、增加的都是募款

王鴻薇預言這次打房一定會成功　批「金龍海嘯」太晚又太猛傷及無辜

大法官「犯罪情節需最嚴重」才可判死　藍委：司法院應定義清楚

死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會

羅文嘉：海基會預算沒暴增　過去企業募捐比例太高

死刑合憲但須限縮範圍　總統：尊重司法審判、強化社會安全

死刑釋憲案宣判「死刑合憲」　台南殉職員警二姊悲喊失望

鳥瞰城市美景！新北最美約會餐廳　2680元享活龍蝦和牛鐵板料理

宋米秦新歌保密到家！閨蜜李毓芬「搶先聽」反應曝光

隱藏版巨型向日葵麵包1天4個！挪威百年磨坊麵粉來台　家樂福獨賣

「奇葩檢測法」鬧糾紛　先交屋再修繕專家教自保

釋憲結果出爐「死刑合憲」　陸正父親：不執行根本廢話！

大貓熊丁丁被關門夾手「狂追撲倒飼養員」　遊客目睹嚇得尖叫

TOYOTA「6-8人座中型MPV」傳國瑞協助生產　2026年逆輸入日本販售

星期天配音專頁被盜「觸及反爆增」！　藍勾勾朝聖：一直出現是怎樣

老人在電梯失禁！被物業傳群組公審　兒子痛哭：父離家自殺

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

快訊／新會期首次表決　「藍白合」輾壓退回中央政府總預算

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

藍白聯手退回中央總預算　國民黨團：大內宣預算爆增全民無法接受

快訊／新會期秒開戰！民眾黨團舉牌杯葛議事　包圍NCC主委嗆滾出去

快訊／憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　民進黨回應了

文化部長小野傳不保　3爭議慘背鍋

TPOC名嘴聲量王　他打敗蔡正元奪冠

死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會

國慶晚會看江蕙復出！　9月30日5400張門票線上線下兩梯次開搶

國慶晚會缺錢藍急罵「卡韓」　他曝真相：國民黨搞錯對象只會拍馬屁

「死道友不是死貧道」！　游淑慧嗆黃珊珊：只敢用部分法條騙小草

自始反對2758決議！國民黨團提案　籲聯大速納中華民國重返

死刑「有條件合憲」　法務部：現行37名死囚身分不變、無釋放問題

更多熱門

相關新聞

大法官「犯罪情節需最嚴重」才可判死　藍委：司法院應定義清楚

大法官「犯罪情節需最嚴重」才可判死　藍委：司法院應定義清楚

憲法法庭今（20日）宣判死刑有條件合憲，但進一步限縮死刑適用範圍，包括殺人犯罪情節需最嚴重、要有律師幫他辯護、最高法院審判時要給被告答辯的機會，以及精障者不得判死刑。然而，針對大法官所謂「犯罪情節需最嚴重」一詞，國民黨立委吳宗憲表示，因為定義過於不明確，請司法院、檢察總長對此加以定義，以供日後法官審判、檢察官偵查時參考。

憲法法庭「有條件死刑合憲」　國民黨轟：達「實質廢死」目的

憲法法庭「有條件死刑合憲」　國民黨轟：達「實質廢死」目的

台中「金龍海嘯」第一排　專家指：北屯機率高

台中「金龍海嘯」第一排　專家指：北屯機率高

岡山版農16都更招商　遇史上最嚴打房「僅5家建商到場」

岡山版農16都更招商　遇史上最嚴打房「僅5家建商到場」

央行「最嚴限貸令」他預測：大幅擊退投機盤

央行「最嚴限貸令」他預測：大幅擊退投機盤

關鍵字：

央行房市打房管制王鴻薇楊金龍國民黨

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

紀卜心3度被炎上「道歉了」

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

即／死刑釋憲案宣判　合憲但須限縮範圍

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面