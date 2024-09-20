王鴻薇預言這次打房一定會成功　批「金龍海嘯」太晚又太猛傷及無辜

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

央行祭出第7波房市管制措施，不但加碼第二戶限貸最高成數降為5成，擴大至全國等史上最嚴格信用管制，並緊縮行庫銀根，被網友稱為「金龍海嘯」。藍委王鴻薇今（20日）質詢時指出，這次打房猛藥來的太晚又太猛，會傷及無辜。王也預言，這次打房會成功，房價一定會有反應，但應考慮到有些不是在炒房的人，「有的人很倒楣欸，他們又沒在炒房。」央行總裁楊金龍僅回應，會持續來檢討。

楊金龍19日宣布祭出第7波房市管制，揚言「這是給投機客一個Lesson（教訓），讓他們有個警覺」，楊金龍認為，房市已經過熱，要cool down（冷靜）下來。楊更首曝，這次升存款準備率1碼再收回1250億元，央行理事成員評價認為「很Powerful」（夠力）。

楊金龍今也赴立院備詢，王鴻薇質詢時就指出，昨天公布的第七波打房效果非常驚人，打房當然該打，但這波史上最猛、往死裡打的打房措施，自己之前跑中央銀行就認識總裁，極度尊重中央銀行獨立性，不希望政治干預中央銀行，但這次必須反映民情，這次打房猛藥來的太晚又太猛。

王鴻薇喊話，應該要考慮到有無濫殺無辜狀況，現在第二房從六成一路降到四成，但現在房價很高，很多買預售屋可能兩年前買，現在面臨另外兩成籌不出錢、必須去退，按照現行契約必須補房價15%，也許幾年前買預售屋現在要交屋但補不過來，倒楣的就是這些兩年前買預售屋。

王鴻薇指出，現在自然人第二房沒有寬限期，很多中南部人原來就有繼承祖厝，但來到台北、新北打拼不能買房嗎？連寬限期都沒有，總裁說要給這些投資客一個lesson，但很多人不是投機也不是投資啊！自然人繼承祖厝現在買房被當投資客，這不合理。

王鴻薇呼籲，不要濫殺無辜，具體建議中央銀行，應該訂一個日出條款，當央行有如此嚴厲的打房，選擇性信用管制應該從此開始，買成屋或預售屋現在貸不到錢要馬上去退，他們何其無辜，「是他們在炒房嗎？當然不是啊！是誰在炒房？新青安！我真的很生氣。」

王鴻薇批評，從去年八月份推新青安，從南到北最少都漲5%，新青安成為房價上升元凶，結果別人倒楣了，「推新青安的人出來道歉啊！蛤！推新青安造成房價一發不可收拾，然後才重拳打房。」

王鴻薇預告，這次打房會成功，房價一定會有反應，但不能坐在冷氣房裡，就如同限貸令，她預言，半年內會再出現貸不到錢，因為銀行都滿水位了，希望這波打房措施中，能考慮到這些並非在炒房的人，「要教他們一個lesson，有的人很倒楣欸，他們又沒在炒房。」楊金龍僅回應，會持續來檢討。