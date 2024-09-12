陸大爺壞1顆牙被「拔29顆」還改裝假牙　醫傻眼：瘦到脫相

▲張大爺改戴全口假牙。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鶴壁一名76歲的張大爺先前因1顆牙不適，在當地一小診所看牙。醫生建議他，「全部拔掉，裝一副假牙，好看又不影響正常進食。」張大爺聽信後，把其餘完好的牙齒也拔了，並花8000多元（人民幣，下同）裝了一副「全口吸附性義齒」，卻讓他相當後悔。

據《光明網》報導，張大爺表示，小診所的醫生表示，他的牙長得不好看，才建議全部拔掉，並裝上假牙，但效果並不像醫生所說的那樣，即使沒有咀嚼任何東西，他也常常感覺牙齦被磨損，日常吃東西也不太方便，於是到北京找先前曾看過的劉醫師。

劉醫師表示，之前張大爺全口29顆牙齒，20多顆都被打開了做神經治療，已經治了3年，「當時，我明確告訴他，拔一顆牙齒就行了，其他牙齒神經系統治療後還可以用。」

▲張大爺在小診所將牙齒全拔了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

劉醫師見張大爺這次回診，臉部因拔牙消瘦到脫像，傻眼直呼，「那可是20多顆牙周很健康、很結實的天然牙，多少人在這個年齡段，想擁有這麼好的牙周條件還做不到呢！給他拔牙的醫生怎麼能縱容、配合不知情的患者說拔就拔呢？」

報導指出，部分口腔診所在宣傳時打出上述廣告語，如「上午種牙下午吃肉」、「當天拔、當天裝、當天用」、「無痛拔牙，一次解決所有問題」、「植牙價格低至百元」等等，有些老年人因口腔問題求醫心切，加上資訊不對稱，容易落入不良口腔機構的陷阱。

劉醫師表示，在現代口腔醫學中，牙齒能保留就要盡量保留（某些智齒除外），「只有迫不得已才會選擇拔除，但還是有一些人選擇全口拔牙，甚至有口腔機構的醫生鼓動患者全口拔牙，這是完全不負責任的表現。」

劉醫師也指出，「拔除的牙齒數量越多，患者感受到的疼痛越強烈，術後發生感染的機率也越大，要對患者進行全面評估、做相關基礎疾病的篩檢，確保其適合進行手術，手術過程中，控制拔牙創口的感染和疼痛是關鍵，手術後的消炎處理也同樣重要。」