　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸大爺壞1顆牙被「拔29顆」還改裝假牙　醫傻眼：瘦到脫相

▲▼假牙。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲張大爺改戴全口假牙。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鶴壁一名76歲的張大爺先前因1顆牙不適，在當地一小診所看牙。醫生建議他，「全部拔掉，裝一副假牙，好看又不影響正常進食。」張大爺聽信後，把其餘完好的牙齒也拔了，並花8000多元（人民幣，下同）裝了一副「全口吸附性義齒」，卻讓他相當後悔。

據《光明網》報導，張大爺表示，小診所的醫生表示，他的牙長得不好看，才建議全部拔掉，並裝上假牙，但效果並不像醫生所說的那樣，即使沒有咀嚼任何東西，他也常常感覺牙齦被磨損，日常吃東西也不太方便，於是到北京找先前曾看過的劉醫師。

劉醫師表示，之前張大爺全口29顆牙齒，20多顆都被打開了做神經治療，已經治了3年，「當時，我明確告訴他，拔一顆牙齒就行了，其他牙齒神經系統治療後還可以用。」

▲▼拔牙。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲張大爺在小診所將牙齒全拔了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

劉醫師見張大爺這次回診，臉部因拔牙消瘦到脫像，傻眼直呼，「那可是20多顆牙周很健康、很結實的天然牙，多少人在這個年齡段，想擁有這麼好的牙周條件還做不到呢！給他拔牙的醫生怎麼能縱容、配合不知情的患者說拔就拔呢？」

報導指出，部分口腔診所在宣傳時打出上述廣告語，如「上午種牙下午吃肉」、「當天拔、當天裝、當天用」、「無痛拔牙，一次解決所有問題」、「植牙價格低至百元」等等，有些老年人因口腔問題求醫心切，加上資訊不對稱，容易落入不良口腔機構的陷阱。

劉醫師表示，在現代口腔醫學中，牙齒能保留就要盡量保留（某些智齒除外），「只有迫不得已才會選擇拔除，但還是有一些人選擇全口拔牙，甚至有口腔機構的醫生鼓動患者全口拔牙，這是完全不負責任的表現。」

劉醫師也指出，「拔除的牙齒數量越多，患者感受到的疼痛越強烈，術後發生感染的機率也越大，要對患者進行全面評估、做相關基礎疾病的篩檢，確保其適合進行手術，手術過程中，控制拔牙創口的感染和疼痛是關鍵，手術後的消炎處理也同樣重要。」

ET快訊
快訊／「柚子同學」爆冷撂倒世界第7中國強敵！　挺進8強
獨／汪建民病情生變！　送進加護病房
控「不二糕餅」蛋黃酥包蟑螂！　爆料人拿不出單據
快訊／「頂大圖書館鹹濕片」瘋傳！　台大回應
火星人「謝謝中國台灣」還刪國旗　高雄市政府發聲了
吃到一半「貴婦突給MFK香水」　她一拆紙袋嚇壞！網驚：快去拜
胡文英被瘋傳「拍成人片」！哭訴：如果有，我從此離開演藝圈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸大爺壞1顆牙被「拔29顆」還改裝假牙　醫傻眼：瘦到脫相

16歲少年「剪燙髮被收1.8萬」嚇傻！拒付錢遭店家強留人怒報警

重慶無頷魚化石發現「人類四肢進化」線索　「腹側鰭褶」是關鍵

11月美選牽動對華政策走向　陸學者：川普勝選將衝擊中美關係

河南上百名中學生食物中毒送醫　官方證實：仍有11人在院治療

2000人！東風本田大裁員　「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

北京香山論壇中美軍事互動受關注　美國防部派副助理部長率團參加

20歲女拒「外公索錢」後被勒死　妹妹崩潰：她的人生才剛開始

陸男大街砍人！滷味店廚師「拿大勺」衝出來救人

橫店戲痴「龍套王」租屋處過世　生前最大夢想：成為影帝

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

奧運拳擊銅牌陳念琴帥氣開球！　投出前正能量喊：我相信我可以

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

陸大爺壞1顆牙被「拔29顆」還改裝假牙　醫傻眼：瘦到脫相

16歲少年「剪燙髮被收1.8萬」嚇傻！拒付錢遭店家強留人怒報警

重慶無頷魚化石發現「人類四肢進化」線索　「腹側鰭褶」是關鍵

11月美選牽動對華政策走向　陸學者：川普勝選將衝擊中美關係

河南上百名中學生食物中毒送醫　官方證實：仍有11人在院治療

2000人！東風本田大裁員　「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

北京香山論壇中美軍事互動受關注　美國防部派副助理部長率團參加

20歲女拒「外公索錢」後被勒死　妹妹崩潰：她的人生才剛開始

陸男大街砍人！滷味店廚師「拿大勺」衝出來救人

橫店戲痴「龍套王」租屋處過世　生前最大夢想：成為影帝

凱壽支持國際失智症月　總座偕獨董到場力挺

台南文化獎揭曉　黑琵爸爸王徵吉、古都保存再生文教基金會獲殊榮

立院中秋節後開議18日朝野協商　國民黨20日開黨團大會

Jennie「SOLO新歌」回歸日期公開　進軍美國同門碧昂絲、愛黛兒

北韓發射數枚飛彈　南韓軍方研判測試出口俄國武器

大宇賣雙劍震驚老粉　董事長吐心聲：處理閒置IP對大家都好

日韓追楓攻略！乘舟賞楓超夢幻　白羊寺嚐《主廚的餐桌》星級料理

黃冠智出道7年「沒戲拍就打工賺錢」　國中離家…想到媽爆哭！

2024桃園地景藝術節9／14登場　交通疏導管制措施一次看

「核二中貯計畫」說明會　台電副總向外界說明乾貯設施

「短腿戰爭」萌貓兄弟打架　網笑：確定不是在畫空氣？

大陸熱門新聞

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

地鐵沒人讓座！「軍裝大媽」狂毆年輕男：明天起男人站著

騎車被撞收90元私了！騎士就醫才知顱內出血

2000人！東風本田大裁員 「N+3」優離...員工排隊「搶名額」

沒給尪遊戲儲值！陸女新婚2個月遭家暴失明

20歲女拒絕「外公索錢」後被殺

橫店戲痴「龍套王」租屋處過世 生前最大夢想：成為影帝

陸男大街砍人！滷味店廚師拿大勺衝出救人

正妹主播疑不倫小楊哥遭設局！家屬發聲了

16歲少年「剪燙髮被收1.8萬」嚇傻！

陸客10月赴金門旅遊最後關鍵？　國台辦回應

「廈門踩線團」9/18赴金門？　陸委會回應

重慶無頷魚化石發現「人類四肢進化」線索 「腹側鰭褶」是關鍵

華為史上最貴手機！陸網：長得像奏摺

更多熱門

相關新聞

84歲嬤吃藥連鋁箔包裝一起吞　卡食道痛一周釀潰瘍

84歲嬤吃藥連鋁箔包裝一起吞　卡食道痛一周釀潰瘍

有民眾服藥時會將排裝的藥丸剪成一個個小方塊形狀、以求分裝方便，但恐會增加誤食風險：84歲蔡姓老婦日前在吞藥時，就不小心把藥丸連同其鋁箔包裝一起吞下肚，結果食道被尖銳鋁箔片哽住，拖了一周才就醫檢查，結果已造成食道潰瘍，所幸醫師透過內視鏡順利取出異物，治療後恢復情況良好。

北京前門文華東方酒店開幕　亮點先看

北京前門文華東方酒店開幕　亮點先看

偏鄉計畫是開後門？衛福部說話了

偏鄉計畫是開後門？衛福部說話了

男子一天「拔牙23顆」13天後去世

男子一天「拔牙23顆」13天後去世

7旬翁連衝2超商買3萬元遊戲點數險遭交友詐騙

7旬翁連衝2超商買3萬元遊戲點數險遭交友詐騙

關鍵字：

老人牙醫拔牙假牙北京

讀者迴響

熱門新聞

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

大蛇丸女友是誰？

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

清查柯文哲一家金流！檢廉查扣神秘保險箱

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

「田徑界IU」穿半透明蕾絲　陸網轟：破壞形象

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

KID妻懷二寶前「其實流產過」

蔡依林哽咽哭了！

更多

最夯影音

更多

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面