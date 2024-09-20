　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

憲法法庭「有條件死刑合憲」　國民黨轟：達「實質廢死」目的

▲▼死刑存廢釋憲案宣判，司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

▲司法院長許宗力。（圖／翻攝司法院網頁）

記者崔至雲／台北報導

對於引發社會高度關注的「廢死」議題，憲法法庭今（20日）作出「死刑合憲」，但增加「僅得適用於個案犯罪情節屬最嚴重，且其刑事程序符合憲法最嚴密之正當法律程序要求」等諸多限制。國民黨對於這樣的釋憲結果，表達遺憾並表示，憲法法庭透過空洞、適用不易的「犯罪情節屬最嚴重」，加以死刑判決應經各級法院合議庭法官一致決，達到「實質廢死」目的，與絕大多數台灣人民感受有相當大的落差。

國民黨強調，民進黨在黨綱的《自由人權》章節直接寫明，「研議廢止死刑的可行性」，同樣直指民進黨廢除死刑的終極目標。這次釋憲結果幾乎宣示實質廢死，彰顯民進黨恐怕仍會以分階段的方式，不顧民意反對，逐步推進廢除死刑。

國民黨指出，廢除死刑本來就是立法工作，更是政治問題。大法官的判決結果，雖然縮限範圍，但已經明確證明「死刑合憲」，民進黨主張廢除死刑毫無憲法基礎，應該清楚表態對於死刑態度，並修改廢死黨綱。尤其，賴清德身為民選總統，更應有明確態度，而並非用尊重釋憲結果，一筆帶過。

國民黨文傳會主委李彥秀也表示，目前死刑定讞與執行本有嚴謹程序，並賦予被告充分救濟途徑，自二○二○年三月卅一日判決沈文賓死刑定讞、同年四月一日槍決翁仁賢後，已逾四年零判死、零執行。現行審判實務中，對被告人權早已有非常完整保障，確定判決經過各審級法院一再檢視認事用法之合法性、合理性與正當性，審認被告犯罪動機與目的具特別可非難性、犯罪手段為特別殘酷、對社會秩序具嚴重破壞及危害性，而可證立死刑制度並無不妥。憲法法庭判決看似進一步保障被告人權，但在修復式司法成效依舊不彰的今日，欠缺配套的憲法解釋，不過是再次深化死刑存廢議題的社會對立，更是讓問題治絲益棼。

李彥秀分析，法務部在釋憲辯論時提出，近5年476件殺人案，只有1件判死定讞，代表死刑案件極為嚴謹，死刑為不得已的最後手段。但釋憲案的縮限解釋不但畫蛇添足，更是身為最高司法機關，卻否定司法制度嚴謹性，恐怕衝擊基層司法部門信心，一再增加的門檻，更是影響承審法官依法判決死刑的心證，恐怕等同於實質廢死。

李彥秀進一步指出，此次憲法法庭判決結果，代表我國將邁入「實質廢死」時代。37名死囚皆得請求檢察總長提起非常上訴，預期有極高可能檢察總長將提起非常上訴，最高法院進而撤銷原死刑判決，屆時各級法院合議庭法官須一致決維持死刑，否則僅能退而求其次改判無期徒刑，依現行規定25年便可申請假釋。

李彥秀強調，憲法法庭博得名聲與歷史定位後，死刑經合憲性限縮解釋所衍生例如事實審法院如何認定「犯罪情節屬最嚴重」、無期徒刑制度如何檢討調整，不過是不負責任的將問題丟回普通法院與立法者。不僅讓司法者遭受恐龍法官、象牙塔裡法匠之譏，更讓司法與人民相形漸遠。
 

ET快訊
赴陸失聯男大生已畢業　請假一周沒回來上班
「金龍海嘯」第一排　專家指這裡機率高
死刑「有條件合憲」　行政院：將督促檢討相關規定修正
快訊／死刑釋憲出爐！廢死聯盟發聲了
死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會
死刑釋憲出爐　最高檢：將為死囚黃春棋、陳憶隆提非常上訴
快訊／下班注意「11縣市續發豪大雨特報」　大雷雨炸3地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

赴陸失聯男大生已畢業在工作　向老闆請假一周「沒回來上班」

憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　行政院：將督促檢討相關規定修正

黃國昌轟翁柏宗「送高價海鮮廠商買單」　NCC急澄清：絕無此事

憲法法庭判死刑「有條件合憲」　綠黨團尊重：涉及修法問題會再評估

傳國慶晚會經費暴增？　北市府：經費都沒問題、增加的都是募款

王鴻薇預言這次打房一定會成功　批「金龍海嘯」太晚又太猛傷及無辜

大法官「犯罪情節需最嚴重」才可判死　藍委：司法院應定義清楚

死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會

羅文嘉：海基會預算沒暴增　過去企業募捐比例太高

死刑合憲但須限縮範圍　總統：尊重司法審判、強化社會安全

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

直男去韓國執事咖啡店　親密互動他直呼受不了

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

赴陸失聯男大生已畢業在工作　向老闆請假一周「沒回來上班」

憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　行政院：將督促檢討相關規定修正

黃國昌轟翁柏宗「送高價海鮮廠商買單」　NCC急澄清：絕無此事

憲法法庭判死刑「有條件合憲」　綠黨團尊重：涉及修法問題會再評估

傳國慶晚會經費暴增？　北市府：經費都沒問題、增加的都是募款

王鴻薇預言這次打房一定會成功　批「金龍海嘯」太晚又太猛傷及無辜

大法官「犯罪情節需最嚴重」才可判死　藍委：司法院應定義清楚

死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會

羅文嘉：海基會預算沒暴增　過去企業募捐比例太高

死刑合憲但須限縮範圍　總統：尊重司法審判、強化社會安全

宋米秦新歌保密到家！閨蜜李毓芬「搶先聽」反應曝光

隱藏版巨型向日葵麵包1天4個！挪威百年磨坊麵粉來台　家樂福獨賣

「奇葩檢測法」鬧糾紛　先交屋再修繕專家教自保

釋憲結果出爐「死刑合憲」　陸正父親：不執行根本廢話！

大貓熊丁丁被關門夾手「狂追撲倒飼養員」　遊客目睹嚇得尖叫

TOYOTA「6-8人座中型MPV」傳國瑞協助生產　2026年逆輸入日本販售

星期天配音專頁被盜「觸及反爆增」！　藍勾勾朝聖：一直出現是怎樣

老人在電梯失禁！被物業傳群組公審　兒子痛哭：父離家自殺

大咖女星突襲告五人後台　他們得知身份嚇呆：是整人節目嗎

赴陸失聯男大生已畢業在工作　向老闆請假一周「沒回來上班」

爆乳辣妹熱舞+舞獅團「恭喜返鄉」接麻吉出獄　法官不罰警要抗告

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

快訊／新會期首次表決　「藍白合」輾壓退回中央政府總預算

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

藍白聯手退回中央總預算　國民黨團：大內宣預算爆增全民無法接受

快訊／新會期秒開戰！民眾黨團舉牌杯葛議事　包圍NCC主委嗆滾出去

快訊／憲法法庭判決死刑「有條件合憲」　民進黨回應了

文化部長小野傳不保　3爭議慘背鍋

TPOC名嘴聲量王　他打敗蔡正元奪冠

國慶晚會看江蕙復出！　9月30日5400張門票線上線下兩梯次開搶

死刑「有條件合憲」　吳宗憲：37死刑犯可能重返社會

國慶晚會缺錢藍急罵「卡韓」　他曝真相：國民黨搞錯對象只會拍馬屁

「死道友不是死貧道」！　游淑慧嗆黃珊珊：只敢用部分法條騙小草

自始反對2758決議！國民黨團提案　籲聯大速納中華民國重返

死刑「有條件合憲」　法務部：現行37名死囚身分不變、無釋放問題

更多熱門

相關新聞

死刑釋憲！只要1個法官說NO　就不能判死

死刑釋憲！只要1個法官說NO　就不能判死

憲法法庭今(20日)針對37名死囚聲請的死刑存廢釋憲案，做出合憲、有條件限縮的判決，其中有條件的限縮便包括了「各級法院合議庭法官一致決」，也就是說，未來若要判處死刑，必須要歷審的所有法官全都認同有罪，若有1人認為不該判死刑，就不能將被告判處死刑。

憲法法庭判死刑「有條件合憲」　綠黨團尊重：涉及修法問題會再評估

憲法法庭判死刑「有條件合憲」　綠黨團尊重：涉及修法問題會再評估

王鴻薇預言這次打房一定會成功　批「金龍海嘯」太晚又太猛傷及無辜

王鴻薇預言這次打房一定會成功　批「金龍海嘯」太晚又太猛傷及無辜

大法官「犯罪情節需最嚴重」才可判死　藍委：司法院應定義清楚

大法官「犯罪情節需最嚴重」才可判死　藍委：司法院應定義清楚

憲法法庭死刑犯判決 最高檢察署回應了

憲法法庭死刑犯判決 最高檢察署回應了

關鍵字：

憲法法庭死刑合憲國民黨廢死

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

紀卜心3度被炎上「道歉了」

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

遭燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年怒砍死同學

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

即／死刑釋憲案宣判　合憲但須限縮範圍

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面