北市三寶騎士「專用道迴轉」險被公車輾過　驚悚畫面曝光

記者邱中岳／台北報導

北市中山區錦州街、松江路口，昨天（19日）發生一起驚悚車禍，1名機車騎士違規迴轉至對向的公車專用道，被直行的公車撞倒在地，整個人當場滾落公車輪胎前，幸好公車及時煞車，才沒釀成悲劇，機車騎士全身擦挫傷，公車緊急煞車後造成乘客2人受傷送醫。

警方調查，北市中山區在19日下午2時許，28歲的林姓機車騎士，從松江路、錦州街口違規迴轉，在松江路的公車專用道與52歲的曾姓男子駕駛的公車發生碰撞，林姓騎士整個人遭擊落跌至公車前輪，所幸公車及時煞車，才沒有將林姓騎士輾過。

▲騎士違規迴轉撞公車遭擊落，跌至公車前輪險遭輾。(圖／記者邱中岳翻攝）

事後警方到場，發現林姓機車騎士肢體擦挫傷，經過現場包紮後無大礙並不需要送往醫院救治，另外，因為公車緊急煞車，儘管公車司機沒有受傷，但是車上2名66歲、68歲的吳姓婦人分別腰部脊椎骨折、右小腿挫傷、頭部挫傷以及頭皮挫傷，分別送往馬偕醫院救治。

▲公車與機車騎士發生碰撞，導致公車上2名乘客受傷，警消緊急送往醫院救治。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方分別對林、曾2人進行酒測，最後酒測值均為0，初步調閱監視器，發現林姓騎士沿松江路騎乘，在錦州街口違規迴轉，才會與公車發生碰撞倒地，目前警方也將蒐集相關證據，送往交通大隊釐清肇事責任。