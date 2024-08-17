土耳其國會爆朝野大亂鬥　數十議員扭打一團濺血！54歲議員被打趴

▲土耳其國會16日上演全武行，數十名議員扭打在一起。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

土耳其在野黨議員阿泰萊（Can Atalay）被剝奪國會豁免權，數十名議員16日在議會上演長達30分鐘的全武行，導致至少2名議員受傷，會議一度被迫暫停。

綜合外媒報導，在野黨國會議員阿泰萊是一名律師和人權活動人士。2022年，他被控試圖推翻政府，還與多人一同組織抗議活動，而被判處18年徒刑。去年5月，他在獄中代表左翼土耳其工人黨（TIP）參加競選，贏得國會議員席位，卻在今年1月遭土耳其議會剝奪國會席位，引發在野黨不滿。

8月16日，土耳其工人黨54歲議員席克（Ahmet Sik）在議會發表演講時，譴責政府對待阿泰萊的方式，並對執政的正義發展黨（AKP）喊話，「我對你們稱阿泰萊為恐怖分子一點也不奇怪，這就是你們對待跟你們站在不同陣線的人的方式。但所有人都知道，最大的恐怖分子就是坐在長椅上的這些人」，同時呼籲執政黨恢復阿泰萊的國會席位。

執政黨議員厄扎蘭（Alpay Ozalan）聽到席克的抱怨，怒火瞬間被點燃，情緒失控地衝上台，將席克推倒在地。倒地的席克被正義發展黨議員打了幾拳，隨後數十名議員加入混戰，在台上當眾互毆，其中有一些試圖勸架的也被打。

▲土耳其前足球員厄扎蘭（右）衝上台怒打席克（左），引發國會大亂鬥。（圖／路透）

這場鬧劇足足上演了半小時才落幕，並導致共和人民黨（CHP）的一名議員和人民平等與民主黨（DEM）的一名議員頭部受傷。從網上流出的影片可見，工作人員事後清理現場時，地板上出現了明顯血跡。

國會「大亂鬥」結束後，國會副議長宣布休會45分鐘，而議員們重返議場投票後，在野黨恢復阿泰萊國會授權的動議依舊遭到否決。主要在野黨共和人民黨黨主席歐澤（Ozgur Ozel）在會後譴責暴力，稱自己對議會發生類似行為感到慚愧。議會發言人則表示，參與鬥毆的2名議員將受到製裁，但具體細節尚未公佈。