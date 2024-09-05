腸病毒疫情再升溫腸！開學2周就爆6例　金門縣衛生局籲正確洗手

▲開學才一周，金門縣衛生局就接到6學幼童感染腸病毒的通報。（圖／林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

開學才邁入第2週，金門縣衛生局就陸續接獲托育機構學幼童感染腸病毒的通報，共累計6童感染腸病毒輕症。衛生局呼籲家長與教托育機構人員，應督促學童落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手方式，並注意環境的通風及清潔，確保學童健康。



衛生局表示自今年9月2日起，陸續有幼兒園、國小及托嬰中心共計5個班級，累計6位學幼童感染腸病毒輕症；而同班有2人以上感染腸病毒輕症的班級，經家長及機構等人員進行研議後，有1班採自主性停班停課措施（該班尚在停課中），另針對一個班級僅有1位學幼童感染的情形，皆採加強落實環境清消及學幼童的監測等措施，避免疫情擴大。





依疾病管制署9月3日數據顯示，國內腸病毒目前仍在流行期，且就診人次呈上升趨勢並高於過去4年同期，今年全國累計5例腸病毒感染併發重症病例，分別感染克沙奇A2型3例及克沙奇A10型2例，其中4例為未滿1歲幼童；腸病毒重症前兆病徵有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等病徵，若出現以上前兆請儘速送至醫院接受治療。

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衛生局指出，腸病毒傳染力強，易於家庭手足間傳播，家中有5歲以下嬰幼兒，更應該注意適時消毒、清洗兒童常接觸的物品及玩具，另青少年及成人亦有感染腸病毒的可能，應加強落實個人衛生習慣。往年進入暑假期間，腸病毒疫情應會呈下降趨勢，但今年7月至8月仍持續接獲教托育機構暑托班、私立幼兒園及托嬰中心通報腸病毒輕症感染之幼童計89人，採自主性停班課措施計14班。

衛生局提醒，依金門縣「因應腸病毒疫情停課作業要點」，學生經醫師診斷為腸病毒感染時應在家自主健康管理7天不可上學及安親班，故家中幼兒如感染腸病毒，應主動通報校(園)方並在家休息避免與其他幼兒接觸且減少出入公共場所，以降低交叉感染的機會。



衛生局呼籲，酒精對於腸病毒之防治效果有限，建議使用含氯漂白水進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風；一般環境消毒使用的消毒水濃度為500 ppm（例：1000 c.c.清水加入10 c.c.漂白水）；用於處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度則為1,000 ppm（例：1000 c.c.清水加入20 c.c.漂白水）。此外，環境、器具等於消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒步驟。