　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「80椅當人頭」犯眾怒！瘋搶金高龍年酒爆口角　人龍溢騎樓畫面曝　

記者吳奕靖／高雄報導

金酒在今天(10日)開賣龍年紀念酒，但沒想到前一天就吸引了民眾在左營的金酒直營門市外大排長龍，據了解民眾在9日下午就開始排隊，瘋狂程度讓路過的民眾都覺得非常意外，不過就在排隊當中有個插曲，一名男子排了80個椅子當成了80個人，當場引發眾怒，還好警方到場介入處理，才沒讓衝突擴大。

▲高雄市左營金酒直營門市外頭排起長長人龍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市左營金酒直營門市外頭排起長長人龍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

9日下午在左營金酒門市外就開始了排隊人潮，人潮越來越多形成了長長的人龍，路過的民眾只覺得好奇到底是在排什麼？原來是金酒將在10日開賣龍年瓶身的紀念酒，排隊的民眾黃士益表示，這款酒有特殊的紀念意義，因為剛好今年也是龍年，所以他會來排隊就是想要搜集齊「12生肖」，雖然這款酒要價要破萬，不過他還是很甘願，因為他覺得真的有收藏意義。

▲高雄市左營金酒直營門市外頭排起長長人龍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市左營金酒直營門市的騎樓滿滿都是人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實排隊的民眾是從9日下午就來排，不過黃士益說早在他來之前，據說有人前兩天就來排隊，足見其瘋狂程度，不過也因為在這個直營門市是限量250罐，一個人只能排買一罐，就在9日上午發生一段插曲，一名男子在現場排了80張椅子，但這不是提供給排隊民眾坐的，而是來充當「人頭」代表了80個人，這個舉動引發了現場民眾不滿，上前跟他理論，險些發生衝突，還好員警及時趕到，要求這名男子將椅子收起來才沒有讓衝突擴大。

ET快訊
U23韓委大亂鬥！危險滑壘爆衝突　WBSC懲處出爐
快訊／陸足協開重磅罰單！43人終身禁賽
排隊「80椅當人頭」！　當場引發眾怒
iPhone 16 Pro實機「沙漠金更美了」　Tim哥見1
LIVE／柯文哲親筆催辦揭密！沈慶京酬謝名單曝　小楊哥害小三
快訊／國道白車遭2大車「夾扁」　駕駛宣告不治
「i15狂降4千」日專家建議別買！　iPhone 16關鍵升
喝斷魂百香果！25歲兒解剖　爸爸心碎：他在家完全不喝酒
獨／上市公司台灣廠年底關閉　員工有410人
老闆罹癌　台中50年牛肉麵宣布熄燈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誆「台灣神皂」治百病...富婆被騙千萬　吸金近6億！負責人收押

國3貨櫃車失控翻覆「駕駛慘死」　肇事原因曝：又是酒駕釀禍

科技偵查挨批「黑箱修法」！法界發現重大錯誤…急籲再次修法補救

基隆大武崙命案！泰籍女移工遭砍噴血頭裂亡　同鄉雇主殺人罪起訴

「80椅當人頭」犯眾怒！瘋搶金高龍年酒爆口角　人龍溢騎樓畫面曝　

國3白車遭2大車「夾殺」駕駛不治！肇事砂石車司機驚恐回憶

玩樂中學習法律　永青營造與犯罪矯正協會共啟兒童法治教育列車

盤查違規車...鷹眼所長一眼認出他是「6條通」！火速上銬

桃園男兩度燒雨衣縱火！釀1死4傷竟因「好玩」　重判14年定讞

北車Z區地下街1男遭砍！傷勢不重卻不治　醫推測：驚嚇過度致死

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

花蓮吉普車渡溪父子雙亡！2歲童遺體打撈上岸　母崩潰跪地痛哭

章子怡影展疑遭影帝「伸鹹豬手」　表情瞬間變了！尷尬畫面掀議

摩羯颱風襲越南釀大橋崩垮　車輛墜河瞬間曝...13人失蹤

陳喬恩辦婚禮炸明道　紅包金額...「她不缺錢」

館長挺柯高喊3次「賴清德放人」　小草集結！黃國昌：相信柯感受到了

誆「台灣神皂」治百病...富婆被騙千萬　吸金近6億！負責人收押

國3貨櫃車失控翻覆「駕駛慘死」　肇事原因曝：又是酒駕釀禍

科技偵查挨批「黑箱修法」！法界發現重大錯誤…急籲再次修法補救

基隆大武崙命案！泰籍女移工遭砍噴血頭裂亡　同鄉雇主殺人罪起訴

「80椅當人頭」犯眾怒！瘋搶金高龍年酒爆口角　人龍溢騎樓畫面曝　

國3白車遭2大車「夾殺」駕駛不治！肇事砂石車司機驚恐回憶

玩樂中學習法律　永青營造與犯罪矯正協會共啟兒童法治教育列車

盤查違規車...鷹眼所長一眼認出他是「6條通」！火速上銬

桃園男兩度燒雨衣縱火！釀1死4傷竟因「好玩」　重判14年定讞

北車Z區地下街1男遭砍！傷勢不重卻不治　醫推測：驚嚇過度致死

誆「台灣神皂」治百病...富婆被騙千萬　吸金近6億！負責人收押

威廉王子撲倒凱特王妃狂親！　一旁夏洛特公主表情亮了

阿本「赴日拍BL短劇」全團唯一台灣人！　完成人生3願樂喊：很幸福

iPhone 16遭嫌改變小、沒亮點！網曝1原因「支持換新機」

富邦悍將跨界魔物獵人！「好樂派對」狩獵盛宴邀你來變裝

魔羯颱風吹來斑海豹離岸僅10公尺　北海市民聚海邊圍觀

結婚20分鐘發現新郎與伴娘外遇　新娘婚禮上「最狂報復」立刻離婚

大陸掀「寵物石頭」熱潮！專家曝背後心理因素：值得關注

悍將與《Monster Hunter Now》跨界合作　好樂派對21、22日登場　

中國國防部：中美兩軍舉行戰區高層視訊通話

社會熱門新聞

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

即／新北後備旅打靶出意外！營長「誤觸板機」中彈送醫

快訊／國道16車追撞　成立緊急應變小組

即／國3通霄段砂石車衝撞大貨車、拖吊車　2人死亡

快訊／國3北16車連環撞　現場慘況曝光

即／國3嚴重車禍！大貨車翻覆變形

大學生打工只領500　結果變惡夢遭罰10萬

國3轎車遭夾撞！扁到看不出車型　駕駛命危搶救中

柯文哲涉兩罪　律師：「他」可能是阿北的貴人

妻用夫舊手機　跳出女同事私密照「想舔妹妹了」

獨／網紅安森電輔車騎斑馬線挨撞　腦出血ICU搶命中

國3白車遭2大車「夾殺」駕駛不治！

更多熱門

相關新聞

離台積電最近的R20聯開案簽約　外界估房價45萬↑

離台積電最近的R20聯開案簽約　外界估房價45萬↑

高捷聯開案趕進度，今年第4案「R20後勁站案」10日簽約，由鑲揚國際及福裕事業攜手獲選最優申請人，為高雄首度邀請國際級建築大師設計，也是離台積電最近的聯開案，總投資額42.9億元，2025年將動工，銷售時間未定，外界預估開價約45萬元起跳。

娃吐奶運將硬載警局喬賠償　女控軟綁架

娃吐奶運將硬載警局喬賠償　女控軟綁架

安定區房價年漲37.7％居冠　李同榮：下半年房市有隱憂

安定區房價年漲37.7％居冠　李同榮：下半年房市有隱憂

邁邁市長太誇張了！　綠委揭「巨星開唱首選高雄」原因

邁邁市長太誇張了！　綠委揭「巨星開唱首選高雄」原因

即／高雄爆鐮刀砍人！1男遭砍急救中

即／高雄爆鐮刀砍人！1男遭砍急救中

關鍵字：

高雄左營金酒紀念酒人龍高粱酒騎樓

讀者迴響

熱門新聞

陸上億網紅小楊哥爆劈腿！正宮怒送小三坐牢

快訊／iPhone 16全系列價格出爐

沈慶京「論功行賞」名單曝光　台北市前市長也收錢

陸網紅小楊哥哭了！「21歲小三爆懷孕」

柯文哲親筆：怎麼做都行，快就好　「1500沈慶京」揭密

劉德華演唱會出意外！　傷勢曝光

國3和美段小車遭大車夾成鐵餅　駕駛生死不明

即／「史上最大」全金屬Apple Watch 10

何妤玟天母家大火！「疑抽菸釀禍」屋內燒到焦黑

史上最強螢幕iPhone 16被酸相機發表會

工程師疑飲酒過量暴斃！業者發聲了

3姊妹繼承1枚硬幣　價值竟飆1600萬

iPhone 16全系列台灣售價曝！　本周五開放預購

即／iPhone 16公布9色「沙漠鈦金」登場

父收押　王浩宇：柯兒隔天吃高檔牛排

更多

最夯影音

更多

淨零轉型新園區AI智能戰略基地

網紅安森騎電輔車遭撞昏迷　頭部創傷腦出血ICU搶命中

柯敬賢對日本討回來激動落淚　韓國球員來合照：記得私訊我

花蓮渡溪2歲童遺體找到了　父子雙亡媽崩潰跪地痛哭

花蓮吉普車渡溪被沖走！　父遺體尋獲2歲童仍失蹤

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面