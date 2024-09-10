「80椅當人頭」犯眾怒！瘋搶金高龍年酒爆口角　人龍溢騎樓畫面曝　

記者吳奕靖／高雄報導

金酒在今天(10日)開賣龍年紀念酒，但沒想到前一天就吸引了民眾在左營的金酒直營門市外大排長龍，據了解民眾在9日下午就開始排隊，瘋狂程度讓路過的民眾都覺得非常意外，不過就在排隊當中有個插曲，一名男子排了80個椅子當成了80個人，當場引發眾怒，還好警方到場介入處理，才沒讓衝突擴大。

▲高雄市左營金酒直營門市外頭排起長長人龍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

9日下午在左營金酒門市外就開始了排隊人潮，人潮越來越多形成了長長的人龍，路過的民眾只覺得好奇到底是在排什麼？原來是金酒將在10日開賣龍年瓶身的紀念酒，排隊的民眾黃士益表示，這款酒有特殊的紀念意義，因為剛好今年也是龍年，所以他會來排隊就是想要搜集齊「12生肖」，雖然這款酒要價要破萬，不過他還是很甘願，因為他覺得真的有收藏意義。

▲高雄市左營金酒直營門市的騎樓滿滿都是人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實排隊的民眾是從9日下午就來排，不過黃士益說早在他來之前，據說有人前兩天就來排隊，足見其瘋狂程度，不過也因為在這個直營門市是限量250罐，一個人只能排買一罐，就在9日上午發生一段插曲，一名男子在現場排了80張椅子，但這不是提供給排隊民眾坐的，而是來充當「人頭」代表了80個人，這個舉動引發了現場民眾不滿，上前跟他理論，險些發生衝突，還好員警及時趕到，要求這名男子將椅子收起來才沒有讓衝突擴大。