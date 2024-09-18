珍奶、炸雞翅買1送1！foodpanda最新限時優惠一次看

▲foodpanda最新限時優惠一次收。（圖／foodpanda提供）

記者蕭筠／台北報導

快收下！外送平台「foodpanda」祭出最新限時超殺優惠了，不僅有手搖飲、炸雞店指定品項買1送1，還有人氣餐廳可享消費滿額打79折，趕緊揪同事一起開訂去。

foodpanda秋日限時優惠一次看，即日起至9月25日推「胖老爹甜不辣／雞翅買1送1」、「CoCo四季春青茶／珍珠奶茶買1送1」、「春陽茶事柚香烏龍／覆盆子紅茶買1送1」；期間加碼凡下單人氣餐廳包括樂天皇朝（微風信義店）、點點心（微風信義店）、忠青商行（微風台北車站店）等，可享消費滿額打79折優惠，最高現折120元，每人限用1次。

提醒以上優惠活動詳情以APP及官網顯示為主，優惠碼須為線上付款才可使用，數量有限、兌完為止。

▲Uber Eats9月祭出一系列限時優惠。（示意圖／Uber Eats提供）

另外，Uber Eats 9月也有一系列優惠，即日起至9月24日有「達美樂經典／極致／招牌小披薩系列買1送1」、「五桐號一把青茶／荔枝冰茶凍飲／粉粿青檸冬瓜買1送1」等，還有指定餐廳包括炬日式烤肉飯、雙月、水剌韓式廚房、武林茶、CoCo、迷客夏、十盛等可享買1送1優惠，把握機會下單去。