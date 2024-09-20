500名會員點數遭盜！高鐵將贈點回補　增設「登入通知」機制防堵

▲超過500名高鐵會員點數遭盜。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

近來頻傳有高鐵會員大量紅利點數遭盜，且被兌換全國電子現金抵用，受害不只他1人。台灣高鐵今(20日)表示，會員系統資料並無外洩，經查點數遭異常兌換會員約500多位，佔高鐵275萬會員總數約0.02%，將以贈點方式歸還會員損失點數，並新增登入通知寄送到信箱機制。

日前不少民眾發現高鐵TGo會員帳戶遭異常兌換，台灣高鐵今表示，經主動清查，確認會員系統資料並無外洩，故立即主動通知帳戶異常會員，提醒其注意個資保管並儘快更換密碼。

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高鐵也祭出相關補償措施，高鐵公司表示，經查目前帳戶點數遭異常兌換之會員約500餘位，佔高鐵275萬會員總數約0.02%。台灣高鐵公司將以贈點方式歸還受害會員損失之點數，會員若對帳戶兌換狀況有疑義，可向台灣高鐵客服中心反映。

針對多名會員不約而同遭盜點數，台灣高鐵強調，高鐵公司對於本起事件至為重視，已立即檢具事證後，向相關單位告發，全案現正進行調查，亦請受害會員接獲相關單位查詢時配合調查。

高鐵強調，為進一步杜絕不法份子侵害TGo會員權益，台灣高鐵公司已新增TGo會員系統登入通知，會員帳號若有成功登入或兌換等動作，系統即會自動發送通知郵件至會員電子信箱，敬請會員留意帳戶是否有非屬本人之操作，以維護自身權益。

至於為何會有500多名會員點數遭盜，台灣高鐵表示，本案疑似不法份子於外部不明來源取得民眾手機號碼與密碼，並針對民眾在多個帳戶均會採用相同密碼以方便管理之習慣，在各大會員系統嘗試登入以驗證其取得密碼之有效性。如屬有效，再盜用其會員點數。

台灣高鐵也呼籲，TGo會員應妥善保管帳號及密碼，並定期更新密碼、增強密碼強度。同時，避免在不同會員系統使用相同之密碼，若收到可疑訊息如電子郵件、簡訊或電話，更應謹慎處理，防範個資外洩和個人損失。