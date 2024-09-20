　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白退回總預算案　行政院：秉持誠意溝通確保民眾權益

▲▼高金素梅 提案退回中央政府總預算 向卓榮泰抗議 原住民禁伐補償條例。（圖／記者屠惠剛攝）

▲無黨籍立委高金素梅提案退回中央政府總預算，並向卓榮泰抗議原住民禁伐補償條例。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院新會期20日開議，但立委高金素梅提案退回中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，經表決後通過，出現預算會期沒預算審的狀況。對此，行政院發言人李慧芝說，政府機關一定會秉持「誠意溝通」的精神，在祥和、穩定以及負責任的態度下持續進行互動對話，確保民眾權益。

立法院20日開議，但朝野對立氣氛依舊。無黨籍立委高金素梅提案，將行政院「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」退回程序委員會。最終，現場105位立委投票表決，以贊成59位、反對46位通過，將該案退回程序委員會。

對此，行政院發言人李慧芝表示，政院深感遺憾，不過政府機關一定會秉持「誠意溝通」的精神，在祥和、穩定以及負責任的態度下，針對中央政府總預算案以及前瞻基礎建設計畫預算案與立法院持續互動與對話，並適度對外清楚論述說明。

李慧芝說，希望預算進入實質理性討論，讓政府推動擴大社會及醫療投資、維護治安、民主防衛、均衡台灣、創新經濟等照顧民眾及推動國家發展等政策能夠持續推行，並確保民眾權益。

▲▼立法院會 卓榮泰施政報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰赴立法院施政報告。（圖／記者屠惠剛攝）
  

ET快訊
LIVE／「死刑存廢」與否？　釋憲案宣判
新竹今晚送煞「路線曝光」！居民哀號：太早了
快訊／雨彈升級「9縣市豪大雨特報」　豪雨灌2地
「金龍海嘯」來襲　非七都斷頭潮來了？
千億豪門婚變！正宮怒曬「家暴血衣」　親揭小三示愛文：好愛你
大谷50轟苦主！　他脫帽致敬：這是我最好的投球
快訊／大雷雨轟4縣市　警戒1.5小時
大谷50轟50盜紀念商品出爐　紀念球估638萬台幣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市議員許家蓓罹癌逝世　賴清德赴靈堂悼念

朝野過招2758號決議各自提案表態　藍綠白三版本均逕付二讀

央行打房殺傷力極大！　許宇甄：沒考慮「繼承持分」問題

黃珊珊搬「東方文華」救火京華城　綠議員：張飛打岳飛

藍白退回總預算案　行政院：秉持誠意溝通確保民眾權益

總預算遭藍白退回　卓榮泰遺憾：適度說明立法院應可理解

藍白聯手退回中央總預算　國民黨團：大內宣預算爆增全民無法接受

顧立雄：黎巴嫩BB Call爆炸案與台灣無關聯　勿再無端捲入

若憲法法庭判死刑違憲　王鴻薇：國民黨一定會有大動作

兩岸同婚開綠燈　內政部：已有5對符合結婚資格

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

YTR「欸你這週要幹嘛」Shine要嫁了！　老吳冰島下跪求婚...Ariel：一起辦婚禮

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

北市議員許家蓓罹癌逝世　賴清德赴靈堂悼念

朝野過招2758號決議各自提案表態　藍綠白三版本均逕付二讀

央行打房殺傷力極大！　許宇甄：沒考慮「繼承持分」問題

黃珊珊搬「東方文華」救火京華城　綠議員：張飛打岳飛

藍白退回總預算案　行政院：秉持誠意溝通確保民眾權益

總預算遭藍白退回　卓榮泰遺憾：適度說明立法院應可理解

藍白聯手退回中央總預算　國民黨團：大內宣預算爆增全民無法接受

顧立雄：黎巴嫩BB Call爆炸案與台灣無關聯　勿再無端捲入

若憲法法庭判死刑違憲　王鴻薇：國民黨一定會有大動作

兩岸同婚開綠燈　內政部：已有5對符合結婚資格

台東蝸牛粽中毒還不是刑案！3死者今解剖追死因　檢方連2天蒐證

凱米颱風重創校園！　立委丁學忠呼籲中央加速支持復建工程

荷航客機起飛3分鐘後「機師突昏倒」！緊急返航　降落又遇鳥擊

老洋房藏茶餐廳！海龍王燕窩粥超級濃郁　腐皮捲香酥多層次必吃

小學三年級就能創立一間公司？富比逗教育攜手MiniBoss商業學院帶領孩子做到了

陸客流年不利！遊泰被導遊咆哮毆打　在奈良被鹿撞爆攻擊

遭同學變態霸凌　燙陰毛、棉棒捅肛門！19歲少年「憤怒砍殺」不忍了

大谷翔平只用一天就超越自己一年成績　杉谷拳士：我看到也笑了

瑞士10公斤K毒送進台灣「價值1.5億」　香港黑幫入境當快閃車手　 　

吃冰會經痛、黑糖能止痛？　「生理期迷思」營養師一次解

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜裁示不處理民眾黨團提案　院會再開、現場綠委歡呼喊加油

快訊／新會期首次表決　「藍白合」輾壓退回中央政府總預算

快訊／許家蓓癌逝！吳沛憶「公開牽手照」：遇見一生伴侶，我很幸運

藍白聯手退回中央總預算　國民黨團：大內宣預算爆增全民無法接受

快訊／新會期秒開戰！民眾黨團舉牌杯葛議事　包圍NCC主委嗆滾出去

TPOC名嘴聲量王　他打敗蔡正元奪冠

文化部長小野傳不保　3爭議慘背鍋

國慶晚會缺錢藍急罵「卡韓」　他曝真相：國民黨搞錯對象只會拍馬屁

「死道友不是死貧道」！　游淑慧嗆黃珊珊：只敢用部分法條騙小草

自始反對2758決議！國民黨團提案　籲聯大速納中華民國重返

陸取消台灣農產免稅　陸委會：善意有目的

洪健益公布「蔡壁如手諭」　本尊回應

TVBS民調／失守！民眾黨支持度剩9%　「幾乎腰斬」大減7個百分點

黃珊珊：都市計畫法授權市府自定容獎

更多熱門

相關新聞

總預算遭藍白退回　卓榮泰遺憾：適度說明立法院應可理解

總預算遭藍白退回　卓榮泰遺憾：適度說明立法院應可理解

立法院新會期20日開議，但立委高金素梅提案退回中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，經表決後通過，出現預算會期沒預算審的狀況。對此，行政院長卓榮泰也在進行施政報告時說，深感遺憾，只要適度的說明，大院應該可以理解。

國土法上路時間不讓步　劉世芳點名4藍營縣市未交分區圖

國土法上路時間不讓步　劉世芳點名4藍營縣市未交分區圖

立院開議首日舉牌抗議　民眾黨：行政院解釋NCC組織法完全違法亂紀

立院開議首日舉牌抗議　民眾黨：行政院解釋NCC組織法完全違法亂紀

卓榮泰：聯大2758號決議不涉及台灣政治地位最終立場

卓榮泰：聯大2758號決議不涉及台灣政治地位最終立場

黎巴嫩BB Call爆炸案連結台灣政府　卓榮泰：已在追查假消息來源

黎巴嫩BB Call爆炸案連結台灣政府　卓榮泰：已在追查假消息來源

關鍵字：

行政院卓榮泰總預算

讀者迴響

熱門新聞

寵物餐廳老闆跟女員工外遇！闆娘宣布熄燈

搭飛機「乘客貼心1舉動」其實超NG！空服員崩潰

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

紀卜心3度被炎上「道歉了」

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

八方雲集「1飲品超意外」　妹子驚：打趴手搖飲！

國道2轎車碰撞！女駕駛拋飛車道　遭後車輾斃

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

蝸牛小米粽3死！廚房找到「一包拆封芬普尼」

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

快訊／史上第一人！大谷翔平達成「50轟、50盜」

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

更多

最夯影音

更多

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面