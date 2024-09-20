藍白退回總預算案　行政院：秉持誠意溝通確保民眾權益

▲無黨籍立委高金素梅提案退回中央政府總預算，並向卓榮泰抗議原住民禁伐補償條例。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院新會期20日開議，但立委高金素梅提案退回中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，經表決後通過，出現預算會期沒預算審的狀況。對此，行政院發言人李慧芝說，政府機關一定會秉持「誠意溝通」的精神，在祥和、穩定以及負責任的態度下持續進行互動對話，確保民眾權益。

立法院20日開議，但朝野對立氣氛依舊。無黨籍立委高金素梅提案，將行政院「114年度中央政府總預算案（含附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分）」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」退回程序委員會。最終，現場105位立委投票表決，以贊成59位、反對46位通過，將該案退回程序委員會。

對此，行政院發言人李慧芝表示，政院深感遺憾，不過政府機關一定會秉持「誠意溝通」的精神，在祥和、穩定以及負責任的態度下，針對中央政府總預算案以及前瞻基礎建設計畫預算案與立法院持續互動與對話，並適度對外清楚論述說明。

李慧芝說，希望預算進入實質理性討論，讓政府推動擴大社會及醫療投資、維護治安、民主防衛、均衡台灣、創新經濟等照顧民眾及推動國家發展等政策能夠持續推行，並確保民眾權益。

▲行政院長卓榮泰赴立法院施政報告。（圖／記者屠惠剛攝）

