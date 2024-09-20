牛排外送「不要麵換蛋」　他怒給1星：沒有麵！千人也吵翻

▲原PO點牛排外送，結果送來沒有麵。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

到底誰對誰錯？一名客人哀號，點了兩份牛排外送，送來都沒有麵，原因是他在點餐系統勾了「不要麵換蛋」的選項，尷尬的是，店家與客人的解讀大不同，文章曝光後，千名網友也吵翻，「不要麵，換蛋=要蛋；不要麵換蛋=要麵，正常沒有特別說都是麵」、「多個標點符號就沒事了！」

一名網友在臉書《爆廢公社》抱怨，外送點牛排餐館，看到有一個選項「不要麵換蛋」，於是他沒多想就勾選，餐點送來後，讓原PO崩潰了。

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原PO給了1顆星哀喊，「已經勾了你的選項『不要麵換蛋』，你卻還是麵換蛋，我的麵麵呢？」

▲原PO怒給1星。（圖／翻攝爆廢公社）



文章曝光後，引來千名網友也吵翻了，「不要麵換蛋，就代表你不要麵不是嗎」、「是不要把麵換成蛋吧」、「牛排店通常是鐵板麵+蛋+肉排，不要麵換蛋，就會變成蛋2~3個+肉排」、「店家：不要麵，換蛋；你的理解是 不要，麵換蛋」、「不要麵，換蛋=要蛋；不要麵換蛋=要麵，正常沒有特別說都是麵」。

其他網友也搖頭直呼，「兩個都有問題」、「真的，多個標點符號就沒事了」、「兩個都有問題，但我覺得客人問題大一點，在台灣平價牛排附麵就是預設，有選項可以變動當然會跟預設不同」、「不要勾就好了啊」、「『麵換蛋』不是比較好理解嗎？簡潔有力」、「下次請善用逗點，『不要，麵換蛋』或『不要麵，換蛋』」。