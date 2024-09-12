恐怖外送員被負評！4小時後凌晨殺上門狂按電鈴　女住戶嚇壞要告了

▲恐怖外送員被負評，竟凌晨找上門狂按門鈴，獨居女嚇壞報警提告。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名吳姓女子報警指稱，她日前透過外送平台訂餐，不料當天深夜遭人狂按電鈴，後來調閱門外的監視器才發現，按電鈴的竟是當初送餐的翁姓外送員，擔心對方可能會繼續騷擾決定提告。對此，新北市警方表示，確實有收到吳女報警，已通知翁男到案說明。

住在新北市中和區的34歲吳女透過某外送平台訂餐，並於9日晚間9點多收到34歲翁姓男子送餐上門，不料翁男疑似離開後不久就收到負評，因此懷疑是她給予負評而心生不滿，竟在隔日（10日）凌晨1點多再次找上門，連續狂按了電鈴3次要她出來解釋。

正在睡覺的吳女被電鈴驚醒，當下因為安全問題不敢開門，等到按鈴的人離開後才鬆了一口氣，事後拜託房東幫忙調閱監視器，發現竟是外送員翁男再次找上門，害怕對方可能會繼續騷擾，火速在10日中午向新北警方到案，也無奈自己明明沒有給予任何評價，卻無故被騷擾，真的很倒楣。

新北市警方表示，確實有收到吳女報案，指稱遭網路外送平台翁姓男子藉端滋擾，目前已調閱相關監視器鎖定翁男資料，傳喚翁男到案說明，全案後續將依違反《社會秩序維護法》函送新北地簡易庭依法裁處。