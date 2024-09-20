超劣！Google Map改名之亂宜蘭也淪陷　國中竟被改成「這裡有猴子」

▲宜蘭文化國中及南安國中及等7校Google地圖校名被惡作劇改名。（合成圖／擷取自《Google》）

記者游芳男／宜蘭報導

全台Google地圖校名被惡作劇改名的事件持續發酵，其中，宜蘭已有文化國中及南安國中等7所學校被改名。為此，宜縣教育處除了積極與Google團隊聯繫，要求更正資訊外，也已向刑警大隊報案，並提出妨害名譽的告訴。宜縣警局表示，已經發函給宜蘭地檢署，希望能協助調閱向Google提出修改建議的使用者資料和IP等歷程記錄，以便追查事件源頭。

宜蘭教育處表示，經過盤點後發現，Google地圖上的文化國中被改為「這裡有猴子」，南安國中被改為「南風海岸中學」，復興國中被惡作劇修改為「彩虹國中」，接著又被改為「縣民中學」，三星國中被改為「三猩猩國中」，宜蘭國中被改為「宜蘭國民中小學」，，東光國中被改為「北光國中」，內城國中小學被改為「內城國民猴子中小學」。

目前是已經協助這7校與Google團隊取得聯繫，要求更正資訊，並已報案，希望能追查並依法偵辦這些惡作劇的行為人。

宜縣警局表示，受理7校妨害名譽告訴案後，已發函給宜蘭地檢署，希望能協助調閱向Google提出修改建議的使用者資料和IP等歷程記錄，以便深入偵辦。也提醒宜縣各個機關和學校，應立即在Google地圖上取得商家檔案的擁有權，以防止類似事件再次發生。並呼籲網友，這種惡作劇行為可能觸犯刑法中的妨害電腦使用和妨害名譽等罪，不應因一時的興起而觸犯法律。