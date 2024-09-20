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大陸 大陸焦點 特派現場

練英文？陸妹飛機上搭訕老外　「狂聊100分鐘」沒中斷引抱怨

練英文吃烤腸？中國妹子機上搭訕老外，狂聊100分鐘引網熱議。（翻自微博）

▲妹子與老外越聊越開心，聲音也變得大聲。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸網友近日流傳一段影片並引發討論，一名妹子與女性友人搭機，不過在機上主動與坐在旁邊的洋人男子聊天，而且一聊就是100分鐘，完全沒有中斷，引發附近乘客不滿與抱怨。

就有機上乘客抱怨，這名妹子與女性友人主動搭訕一名坐在旁邊的老外，隨後開始聊天，而且越聊越開心，聲音也變得大聲。不僅如此，乘客還稱這名妹子與老外一聊就是100分鐘，等於整趟飛機行程都沒有中斷，讓附近的乘客無法好好休息，嫌棄這名妹子與老外的講話聲音「吵死人」。

事後拍片的乘客，把影片上傳網路並發文抱怨，引來其他網友關注。網友們就說：「人家聲音再大，似乎也沒有飛機引擎聲音大」、「這絕對是羨慕變嫉妒」、「不是說不要崇洋媚外嗎？」「大概想免費練英文。」不過也有網友認為，在機上喋喋不休講話，真的會影響其他人，是一種沒有公德心的行為。


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